PAK v BAN: 500 रन बनाने का दावा, पाकिस्तानी कप्तान सरफराज की जमकर हुई खिंचाई

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप-2019 के अपने अंतिम लीग मैच में आज बांग्लादेश के खिलाफ लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में उतरने जा रही है. पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे पहले टॉस जीतकर 400 रन का स्कोर खड़ा करके बांग्लादेश को 84 रनों पर ऑलआउट करना होगा. उसे यह मैच 316 रनों से हर हाल में जीतना होगा. पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि उनकी टीम इस मैच में 500 रन बनाने की कोशिश करेगी. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सरफराज को आड़े हाथों ले लिया है और मजेदार मीम्स और ट्वीट के जरिए उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं.

इंग्लैंड द्वारा न्यूजीलैंड को हराए जाने के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाना काफी मुश्किल हो गया है. वह आगे तभी जा सकता है, जब वह पहले बल्लेबाजी करे और 400 का स्कोर खड़ा करे और फिर बांग्लादेश को 84 रनों पर आउट कर दे.

समीकरण यह है कि अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा और अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेता है तो उसे यह मैच 316 रनों से हर हाल में जीतना होगा.

Sarfaraz- "Margin of Net-run-rate is quite high but we'll try to score 500 runs against Bangladesh & put all our efforts to qualify for semifinal. Pak Awam Reaction:-xD #SarfarazAhmed pic.twitter.com/sZabwC0ndc — Gulzar Hallo 07 (@gulzar_hallo) July 5, 2019

Ye khud 50 runs nahi bana sakta aur eski team 500 banayegi.. Bhaijaan aur 100 janam bhi le lo tab bhi ye nahi hone wala..

Ye jane do ab.. aaj ki match harne ke baad ghar kaise jaoge... Pakistan mein kadam rahte hi swagat to accha hi hoga aap logo ka.. pic.twitter.com/DTaev0ymKQ — Ashvinkumar Kamble (@AshvinkumarKam3) July 5, 2019

Yrr wo 500 Runs wala mazaak tha Hm to kl Raat ki fligh sy a ry wapis pic.twitter.com/i1pKHwebe7 — Taseer Butt (@iamTaseerii) July 5, 2019

Just IMAGINE

if they able to score 500 runs today and bowled out Bangladesh under 100 runs #PAKVBAN pic.twitter.com/HjpJdWwxMR — Ra (@MEMESBYRAJA123) July 5, 2019

Pakistani batsmen when they hear their captain has set a target of 500 runs pic.twitter.com/iM4z57JE6U — Chowkidar Champ McStark (@BolshoyBooze) July 5, 2019

पता हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड ने 481 रन बनाए थे. जो कि अब तक किसी टीम द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च स्कोर है. वनडे इतिहास की कोई भी टीम उस स्कोर से आगे नहीं बढ़ सकी है. वहीं पाकिस्तानी टीम भी अपने इतिहास में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा 399 रन का स्कोर ही बना सकी है.

Sarfarz : we will score 500 runs today Williamson: tu konsa nasha karta h bhai. pic.twitter.com/ucMHiQNnPX — masala meme (@TheNalawade) July 5, 2019

#PAKvBAN

Sarfaraz: We’ll try to score 500 runs against Bangladesh*

Pakistani fans: pic.twitter.com/vwoIa6ds28 — Matured Kid (@abhi_maitry) July 5, 2019

Sarfaraz : We wil score 500 runs in tomorrow's Game. Pakistani batsman: pic.twitter.com/3LfRIdQNEs — AaDiiii (@AdilAbbas24) July 5, 2019

Sarfaraz Ahmed before thinking of making 500 runs in #PakvsBan pic.twitter.com/8UryShjhQR — Snjnajn (@_mkit) July 5, 2019

Sarfraz: koshish kry gy kal k match m 500 runs bnae Paki Awam: pic.twitter.com/AZ1J3WacjH — haRam (@kashpie_finstaa) July 4, 2019

#SarfarazAhmed - "Margin of Net-run-rate is quite high but we'll try to score 500 runs against Bang & put all our efforts to qualify for semifinal. If miracle is written in our destiny, it will definitely happen tomorrow."

Saifee bhai na karo yaar #PAKvBAN pic.twitter.com/GiYMKJU2H1 — M i (@Mirzayyyyyy) July 4, 2019

इंग्लैंड द्वारा न्यूजीलैंड को हराए जाने के बाद साल 1992 की चैंपियन पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाना काफी मुश्किल हो गया है. वह आगे तभी जा सकता है, जब वह पहले बल्लेबाजी करे और 400 का स्कोर खड़ा करे और फिर बांग्लादेश को 84 रनों पर आउट कर दे.

Sarfraz: " try kry gy k 500 runs bnaye" BANGLADESHI bowlers: pic.twitter.com/rMIrxVgq1T — NYMAT (@Nymat_hun) July 4, 2019

Someone said that pakistan can still get into the semifinals if they beat bangladesh by 500 runs and bowl them all out at 50 .. I- #EngvNZ pic.twitter.com/Y6JQpqZN82 — stary (@stary_fir) July 3, 2019

Sarfraz: We will try to score 500 runs. #PAKvBAN

Cricketers: Anni diya mazaq aay??

Pakistani fans: pic.twitter.com/9UP8cbvWog — FB (@FB4Troll) July 4, 2019

भारत और ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को हराया था और खुद को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखा था लेकिन इसके लिए उसे इंग्लैंड के मैच पर निर्भर रहना था. अगर इंग्लैंड की टीम अपने दोनों मैच हार जाती तो फिर पाकिस्तान का रास्ता साफ हो जाता.

(इनपुट-एजेंसी)