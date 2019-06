INDvsPAK: भारत से मिली करारी हार, पाकिस्तान का ट्विटर पर कुछ यूं उड़ा मजाक

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने हरफनमौला खेल की बदौलत रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप-2019 (ICC World Cup 2019) के अपने चौथे मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रनों से हरा दिया. मैच का फैसला डकवर्थ-लेविस नियम के आधार पर हुआ. मैच हारने के बाद भारत में जहां घरों से लेकर सड़कों तक जश्न का माहौल था तो वहीं पाकिस्तान में निराशा पसरी गई. विरोधस्वरूप पड़ोसी मुल्क के लोगों ने सड़कों पर टीवी सेट फोड़कर अपनी टीम के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसके अलावा सोशल मीडिया पर तरह-तरह के पोस्ट और ट्वीट करके जमकर भड़ास निकाली.

One of The best tweet on #IndiaVsPakistan

It shows the pain of Pakistan. pic.twitter.com/1wIpiS2Orx — Aaj Ki Taza Khabar (youtube channel) (@AKTKadmin) June 16, 2019

336 is more than enough when Pakistan captain Sarafraz is already half sleeping - loser yawning on the field ;)#INDvPAK pic.twitter.com/ZQrMIdYqS1 — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 16, 2019

#IndiaVsPakistan Pic1. The reaction of Pakistan team after taking KL Rahul's wicket

Pic2. Reaction after realizing that Kohli is coming in now. pic.twitter.com/cv7HEh1EOq — Sir Yuzvendra (parody) (@SirYuzvendra) June 16, 2019

Pakistanis checking the position of their team in the World Cup points table. #INDvsPAK pic.twitter.com/pqC1Ygusqb — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) June 16, 2019

Pakistani fans to their cricket team players- pic.twitter.com/6DqO8bwi6v — Pulak (@pulakpathak_) June 16, 2019

टॉस हारने के बाद भारत ने रोहित शर्मा (140) की शानदार शतकीय पारी की मदद से पांच विकेट पर 336 रन बनाए. जबाव में पाकिस्तानी टीम बारिश की बाधा केबीच 40 ओवरों में 6 विकेट पर 212 रन ही बना सकी.

तीसरी बार आई बारिश के बाद पाकिस्तान को 40 ओवरों में 302 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला था. तीसरी बार खोल रोके जाने तक पाकिस्तान ने 35 ओवरों में छह विकेट पर 166 रन बनाए थे.

पाकिस्तान की ओर से फकर जमान ने सबसे अधिक 62 रन बनाए. भारत की ओर से कुलदीप यादव, विजय शंकर और हार्दिक पांड्या ने दो-दो विकेट लिए.

इस तरह भारत ने विश्व कप आयोजनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अजेय क्रम बरकरार रखा है. 1992 में दोनों टीमें पहली बार आपस में भिड़ी थीं और तब से लेकर आज तक भारत ने लगातार सात बार पाकिस्तान को हराया है.