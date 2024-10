Online Shopping Scam: ऑनलाइन वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का दिया ऑर्डर, मिला महज 0.5 gm का सिक्का; देखकर रो पड़ा ग्राहक

Online Shopping Fraud News: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बहुत ज्यादा है. लोग वेबसाइट पर जाकर चीजें पसंद करते हैं और फिर ऑनलाइन पेमेंट करके उनका ऑर्डर कर देते हैं. लेकिन इस तरह की शॉपिंग में कई बार धांधलियों की भी शिकायतें आती रहती हैं. अब दिल्ली के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने एक कॉमर्स वेबसाइट पर सोने के 1 ग्राम सिक्के का ऑर्डर किया था लेकिन जब उसने डिलीवरी पार्सल खोला तो वह महज 0.5 ग्राम का ही सिक्का निकला. यूजर का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत करनी चाही लेकिन तब तक कंपनी की ऑनलाइन शिकायत विंडो बंद हो गई.

'पूरे पैसे चुकाने पर भी मिला आधे ग्राम का सिक्का'

मोहित जैन नाम के एक व्यक्ति ने एक्स हैंडल पर अपनी कहानी शेयर की है. यूजर के मुताबिक, उसने एक ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट के जरिए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स से 1 ग्राम सोने और 10 ग्राम चांदी के सिक्के का ऑर्डर दिया था. उस ब्रांड के 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत 8249 है. जबकि 0.5 ग्राम का सिक्के लेने पर 4,125 रुपये का पड़ता है. जैन ने आरोप लगाया कि पूरे पेमेंट चुकाने के बावजूद आधा ग्राम सिक्का भेजनकर कंपनी ने उसे 4124 रुपये का नुकसान कर दिया.

'डिलीवरी बॉय ने अपने हाथ कर दिए खड़े'

ग्राहक के मुताबिक, जब कंपनी का सेल्समैन डिलीवरी देने पहंचा तो वह घर पर नहीं था और उसके भाई ने पार्सल रिसीव किया. इसके बाद जब उन्होंने उसे तुलवाया तो महज 0.5 ग्राम का ही निकला. मोहित जैन के अनुसार, इसके बाद उन्होंने जब डिलीवरी बॉय को फोन करके घटना के बारे में बताया तो उसने खुद को असहाय बताया और कहा कि जो डिलीवरी उसे मिली थी, वही उसने आगे दी. उसका यह जवाब सुनकर वे रोने की स्थिति में आ गए.

'ब्लिंकिट की ओर से घोटाला किया गया'

बकौल मोहित जैन, यह धोखाधड़ी होने के बाद उन्होंने कंपनी की ऑनलाइन शिकायत विंडो पर इसकी कंप्लेंट करनी चाही लेकिन उस पर बार-बार लिखा आया कि शिकायत विंडो बंद है. यूजर ने इस कोशिश का स्क्रीनशॉट तैयार कर जोमैटो कंपनी के मालिक दीपिंदर गोयल को भेजा. साथ ही लिखा, 'ब्लिंकिट की ओर से घोटाला किया गया.'

Got scammed by blinkit

I ordered 1 gm gold coin from blinkit, along with the 1gm silver coin. It was all prepaid. I wasn't there at home to receive the order, so I gave the otp to my younger brother to get it received. After 20 mins I reached home and saw wrong item was… pic.twitter.com/N15wSfIhpt

— Mohit Jain (@MohitJa30046159) October 29, 2024