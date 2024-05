Salman Khan House Firing: सलमान के घर पर फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की आत्महत्या पर सवाल, भाई ने कहा 'पुलिस ने मारा'

Salman Khan House Firing case: सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में कथित आत्महत्या के मामले पर अब सवाल उठने लगे हैं. थापन के भाई ने दावा किया कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है. भाई ने कहा कि अनुज थापन अपनी जान नहीं ले सकता था.

पुलिस पर गंभीर आरोप

थापन के भाई का यह बयान मुंबई पुलिस के यह कहने के कुछ घंटों बाद आया कि अनुज ने लॉक-अप शौचालय में बेडशीट का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. अनुज के भाई ने कहा कि मुंबई पुलिस 6-7 दिन पहले उसे (अनुज थापन) संगरूर से ले गई थी. आज हमें फोन आया कि अनुज ने आत्महत्या कर ली है. वह ऐसा नहीं था जो आत्महत्या कर सकता था. पुलिस ने उसकी हत्या कर दी. हम न्याय चाहते हैं."

#WATCH | Anuj Thapan, the accused in Salman Khan residence attack case, passed away after he attempted suicide in custody today, say Mumbai Police.

The accused's brother Abhishek Thapan, a resident of Sukhchain village in Punjab's Abohar, says, "Anuj was taken by Mumbai Police…

