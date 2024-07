Mumbai BMW Accident: पुणे पोर्श से लेकर मुंबई BMW एक्सिडेंट तक, जब लाडलों की करतूत से जेल पहुंच गया पूरा परिवार

Mumbai Worli Hit and Run Case: बड़े होते बच्चों को सुख- सुविधाएं देना गलत नहीं है लेकिन इस पर लिमिट होनी चाहिए. अगर ऐसा न किया जाए तो बच्चों को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसे में उनकी करनी का खामियाजा उनके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है. हाल ही में दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जब अपने बेटे की करतूत की वजह से पूरा परिवार जेल के सींखचों के पीछे पहुंच गया. इससे जहां उनका परिवार शर्मिंदगी का शिकार हुआ, वहीं समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई.

पुणे में नाबालिग ने 2 को रौंदा

ऐसी पहली घटना पिछले महीने पुणे में सामने आई, जब एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने बार में शराब पीने के बाद अपनी महंगी पोर्श कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था. घटना के वक्त कार की स्पीड 150 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा था. तेज रफ्तार कार की टक्कर की वजह से वे हवा में कई फुट ऊपर उछले और फिर नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई.

बिल्डर बाप ने बदलवा दिए थे ब्लड सैंपल

बिल्डर बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों को मोटा पैसा खिलाकर उनके ब्लड सैंपल बदलवा दिए. इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी सांठ-गांठ कर बेटे की हाथोंहाथ जमानत करवा दी. जब मामला मीडिया में उछला तो पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ा और और फिर सख्ती से जांच शुरू हुई. इसके बाद पूरा राज खुलता चला गया. इस मामले में नाबालिग की मां, बाप और दादा तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अगर वे नाबालिग बेटे को शराब पीने और कार चलाने की इजाजत न देते तो इस जलालत से बच सकते थे.

