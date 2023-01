JEE Mains 2023: जेईई मेन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का कल आखिरी मौका, स्टूडेंट्स जल्दी से कर दें अप्लाई

JEE Main Registration 2023 Last date Is 12 January: स्टूडेंट्स के लिए जेईई मेन्स 2023 से जुड़ी अहम सूचना है. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक किसी वजह से जेईई मेन्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, वे फौरन कर दें. दरअसल, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग परीक्षा 2023 (Joint Entrance Examination for Engineering Exam) के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2023 तक है.

जेईई (JEE Mains 2023) के लिए जेईई एनटीए मेन की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा. बता दें कि एडमिट कार्ड (JEE Mains 2023 Admit Card) रिलीज होने के बाद इसी वेबसाइट के जरिए डाउनलोड किए जा सकेंगे.

जानें कब होंगे एग्जाम

जेईई मेन्स जनवरी 2023 सेशन यानी फर्स्ट सेशन की परीक्षाएं 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएंगी. जबकि, सेकंड सेशन के एग्जाम 06, 08, 10, 11, 12 अप्रैल 2023 को आयोजित किए जाएंगे.

चेक करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

स्टूडेंट्स जेईई मेन परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें. क्योंकि अगर आपके इस क्राइटेरिया में नहीं आते और अप्लाई कर देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

ऐसे कैंडिडेट्स जो साल 2021, 2022 में 12वीं पास कर चुके हैं. वहीं, जो स्टूडेंट्स 2023 में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे इसके लिए आवेदन करने की पात्रता रखते हैं. सबसे जरूरी बात इसके लिए साइंस से 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, फीमेल स्टूडेंट्स को 800 रुपये देना होगा. वहीं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये फीस तय की गई है.