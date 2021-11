CBSE Term-1 Exam: 12वीं गणित में लाने हैं अच्छे नंबर! फॉलो करें Expert की ये Last Minute Preparation Tips

अश्विन सोलंकी/नई दिल्लीः CBSE Term-1 Exam Preparation Tips: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा इस बार 12वीं की परीक्षाएं टर्म वाइज आयोजित की जानी हैं. बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके अनुसार 12वीं के मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं 1 दिसंबर 2021 से होंगी. ऐसे में छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है. लेकिन अगर छात्र कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशन ट्रिक्स का पालन करें तो वे आखिरी समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

प्रिपरेशन टिप्स को लेकर ज़ी मीडिया ने एजुकेशन एक्सपर्ट अमित निरंजन से बात की. अमित बोर्ड एक्सपर्ट व स्ट्रैटेजिस्ट के साथ ही स्कूल एग्जाम स्ट्रैटेजिस्ट हैं. छह विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) क्वालीफाई करने के लिए उनका नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज किया गया. ऐसा करने वाले वह भारत के इकलौते शख्स हैं.

25000 हजार स्टूडेंट्स को दी है Training

अमित ने देशभर की 100 से ज्यादा स्कूलों के 25,000 स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्जाम की तैयारी व ट्रेनिंग करवाई है, जिन्होंने आगे चलकर अच्छा स्कोर किया. तनाव से लड़ने के लिए वह बोर्ड स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं. कई प्रसिद्ध पब्लिकेशन का कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने में इनका अहम योगदान रहा. 5000 हजार से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं. आइए उनसे जानते हैं 12वीं गणित (12th Mathematics) सब्जेक्ट के लिए Last Minute Preparation Tips...

विषय- Mathematics

Applied Mathematics- 241

Normal Mathematics- 041

यह भी पढ़ेंः- CBSE Term-1 Exam: 35 मार्क्स के लिए सॉल्व करने होंगे 45 प्रश्न, Expert Tips से मिलेंगे अच्छे नंबर

CBSE 12th एग्जाम का पैटर्न (CBSE 12th Exam Pattern)

90 मिनट का पेपर होगा.

50 प्रश्नों में से 40 को हल करना रहेगा.

40 नंबरों का पेपर होगा.

एक प्रश्न का सही जवाब लिखने पर एक नंबर मिलेगा.

एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होगी.

पेपर में तीन सेक्शन रहेंगे.

एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट पहले स्टूडेंट्स को पेपर दे दिया जाएगा.

क्या है Applied और नॉर्मल गणित?

12वीं गणित का पेपर दो तरह से आएगा, अप्लाईड गणित और गणित स्टैंडर्ड. स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स व सिलेबस के अनुसार पेपर का चुनाव किया है. दोनों ही पेपर में टॉपिक अलग रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड के टॉपिक हार्डकोर सब्जेक्ट से रहेंगे. वहीं नॉर्मल गणित के टॉपिक अप्लाईड के मुकाबले सिंपल रह सकते हैं. दोनों ही पेपर का पैटर्न व उन्हें सॉल्व करने का तरीका लगभग एक जैसा ही रहने वाला है. ऐसे में दोनों ही पेपर सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स इन एक्सपर्ट टिप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

यह भी पढ़ेंः- CBSE Term-1 Exam: एक्सपर्ट्स से जानिए 12वीं हिंदी की आखिरी समय में तैयारी के टिप्स, मिलेंगे अच्छे अंक

तीन सेक्शन में डिवाइड होगा पेपर (CBSE Mathematics Paper Divided in Three Sections)

Section A

20 प्रश्नों में से 16 के उत्तर देने रहेंगे. इस सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे. कंडीशन और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी रहने वाले हैं.

Section B

20 प्रश्नों में से 16 के उत्तर देने रहेंगे. इस सेक्शन में डायरेक्ट प्रश्नों के साथ ही डाटा एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे.

Section C

2 केस स्टडी के 10 प्रश्नों में से 8 के उत्तर देने रहेंगे. CBSE गणित के पेपर में पहली बार केस स्टडी के प्रश्न रहेंगे. इस सेक्शन में माइनिंग, फैक्टरी और दूसरे सब्जेक्ट्स में गणित का किस तरह उपयोग होता है, इन टॉपिक पर आधारित प्रश्न रहेंगे.

CBSE का Dynamic Exam Paper Pattern

12th गणित के पेपर में पहली बार डायनॅमिक पैटर्न के साथ केस स्टडी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे. CBSE ने इस शैक्षणिक सत्र से स्टूडेंट्स के माइंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए गणित का पेपर बनाया. जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन से प्रश्न पूछे जाएंगे. इन्हें सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स (Out of The Box) थिंकिंग की जरूरत होगी.

स्टूडेंट्स इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दोनों ही पेपर में टॉपिक चेंज रहेंगे, लेकिन दोनों ही पेपर में प्रश्नों का लेवल काफी इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ उदाहरणों पर आधारित होगा.

यह भी पढ़ेंः- CBSE Term-1 Exam: एक्सपर्ट्स से जानिए अंतिम समय में इतिहास विषय की कैसे करें तैयारी, मिलेंगे अच्छे नंबर

एक्सपर्ट टिप्स (CBSE Class 12th Math Expert Tips)

लास्ट मिनट प्रिपरेशन को लेकर एक्सपर्ट अमित निरंजन ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्स शेयर किए. यहां जानें टिप्स...

CBSE के सेंपल पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें.

हार्ड कोर NCERT की ही किताबों पर फोकस करें और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लीयर करें.

रेफरेंस बुक्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन फोकस NCERT पर रखें.

लिख कर डेली प्रैक्टिस करें.

फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सभी फॉर्मूलों को लिख लें और डेली उनका रिवीजन करें.

बेहतर तैयारी के लिए आइडियल सिचुएशन बनाएं, 20 मिनट पहले मॉडल पेपर पढ़ें और 90 मिनट में ही अपने घर पर पेपर सॉल्व करें.

परफेक्शन आने तक CBSE का सेंपल पेपर सॉल्व करते रहें. अपनी गलतियों का पहचानें और उन्हें इम्प्रूव करते हुए सेंपल पेपर्स सॉल्व करें.

मैट्रिक्स, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और केलकुलस जैसे टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें.

शुरुआती 20 मिनट में सेक्शन C की केस स्टडी को पढ़ें.

लॉजिकल थिंकिंग रखें, माइंड अबिलिटी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दें.

रट के न जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए तैयार रहें.

स्टार्टिंग के 20 मिनट में पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसी समय डिसाइड कर लें कि कौन से प्रश्न पहले करने हैं. प्लान बनाकर एक्शन लें और पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर सॉल्व करें.

पेपर सॉल्व करने के दौरान 'CAB' पैटर्न को फॉलो करें. सबसे पहले सेक्शन C सॉल्व करें, फिर सेक्शन B और अंत में सेक्शन A को सॉल्व करें.

CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध OMR शीट को डाउनलोड करें और एग्जाम से पहले उसे इंस्ट्रक्शन के अनुसार सॉल्व करें.

OMR सॉल्व करने का तरीका (CBSE 12th Exam How to Solve OMR Sheet)

OMR शीट पर इस बार आंसर के ऑप्शन पर गोला करने के साथ ही सही विकल्प को लिखने का ऑप्शन भी रहेगा.

जिन भी प्रश्नों को आप स्किप करेंगे, OMR शीट में उन पर गोला करने का भी ऑप्शन रहेगा.



यहां से डाउनलोड करें OMR शीट (How to Download OMR Sheet)

स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के गणित का मॉडल पेपर और OMR शीट CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

यह भी पढ़ेंः- UPTET 2021 Admit Card: नहीं आया एडमिट कार्ड! यहां जानें जारी होने की नई डेट

WATCH LIVE TV