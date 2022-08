NEET UG 2022, Top Medical Colleges of India: यहां देखें, NIRF Ranking के अनुसार देश के हर एक राज्य के Top Medical Colleges की लिस्ट

NEET UG 2022, Top Medical Colleges of India: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रंजुएट (NEET UG 2022) की परीक्षा में शामिल होने वोले छात्र अब आंसर की और परीक्षा के परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया गया था. एनटीए जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in नीच यूजी 2022 की आंसर की, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर जारी करेगा.

बता दें कि नीट यूजी के रिजल्ट के जरिए राज्य और केंद्रीय परामर्श अधिकारियों (State and Central Counselling Authorities) द्वारा अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा की मेडिकल सीटों को भरा जाता है. ऐसे में नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एनआईआरएफ रैंकिंग (NIRF Ranking) के मुताबिक विभिन्न राज्यों के टॉप मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट नीचे देख सकते हैं. इसके जरिए वे अपनी रैंक और कट-ऑफ को ध्यान में रखते हुए देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे. नीचे दी गई लिस्ट में कुछ मेडिकल कॉलेज केवल अखिल भारतीय कोटा परामर्श का उपयोग करते हैं, तो कुछ कॉलेज दोनों कोटे के तहत एडमिशन देते हैं.

दिल्ली

1. एम्स, नई दिल्ली (AIIMS, New Delhi) (एनआईआरएफ रैंकिंग - 1)

2. इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (Institute of Liver and Biliary Sciences) (13)

3. वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (Vardhman Mahaveer Medical College) और सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) (19)

4. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (Maulana Azad Medical College) (23)

5. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (University College of Medical Sciences) (28)

6. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (Lady Hardinge Medical College) (29)

7. जामिया हमदर्द (Jamia Hamdard) (33)

हरियाणा

1. महर्षि मार्कंडेश्वर (Maharishi Markandeshwar) (32)

चंडीगढ़

1. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Medical Education and Research) (2)

2. Govt. Medical College & Hospital (27)

छत्तीसगढ़

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (All India Institute of Medical Sciences, Raipur) (49)

गुजरात

1. गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान (Gujarat Cancer and Research Institute) (37)

2. बी. जे. मेडिकल कॉलेज (B. J. Medical College) (50)

कर्नाटक

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर (National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore) (4)

2. कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल (Kasturba Medical College, Manipal) (10)

3. सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज (St. John's Medical College) (14)

4. कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर (Kasturba Medical College, Mangalore) (31)

5. जेएसएस मेडिकल कॉलेज, मैसूर (JSS Medical College, Mysore) (34)

6. एम. एस रमैया मेडिकल कॉलेज (M. S. Ramaiah Medical College) (38)

केरल

1. श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम (Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram) (9)

महाराष्ट्र

1. डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ (Doctor. D. Y. Patil Vidyapeeth) (17)

2. दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान (Datta Meghe Institute of Medical Sciences) (24)

3. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डीम्ड यूनिवर्सिटी, कराड (Krishna Institute of Medical Sciences Deemed University, Karad) (42)

4. पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, मुंबई (Padmashree Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai) (45)

मणिपुर

1. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (Regional Institute of Medical Sciences) (46)

उड़ीसा

1. शिक्षा 'ओ' अनुसन्धान (Education 'O' Research) (18)

2. एम्स भुवनेश्वर (AIIMS Bhubaneswar) (26)

3. कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (Kalinga Institute of Industrial Technology) (30)

4. एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SCB Medical College and Hospital) (44)

पुडुचेरी

1. जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research) (6)

2. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute) (47)

पंजाब

1. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना (Christian Medical College, Ludhiana) (36)

2. दयानंद मेडिकल कॉलेज (Dayanand Medical College) (40)

राजस्थान

1. एम्स जोधपुर (AIIMS Jodhpur) (16)

2. सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज (Sawai Man Singh Medical College) (41)

तमिलनाडु

1. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (Christian Medical College) (3)

2. अमृता विश्व विद्यापीठम (Amrita Vishwa Vidyapeetham) (8)

3. मद्रास मेडिकल कॉलेज और सरकारी सामान्य अस्पताल, चेन्नई (Madras Medical College and Government General Hospital, Chennai) (12)

4. श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (Shri Ramachandra Institute of Higher Education and Research) (15)

5. एस.आर.एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (S. R. M. Institute of Science and Technology) (20)

6. सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज (Savita Institute of Medical and Technical Sciences) (25)

7. पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोयंबटूर (PSG Institute of Medical Sciences and Research, Coimbatore) (35)

8. चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (Chettinad Academy of Research and Education) (39)

उतार प्रदेश

1. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) (5)

2. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences) (7)

3. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (King George Medical University) (11)

4. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) (22)

उत्तराखंड

1. एम्स ऋषिकेश (AIIMS Rishikesh) (48)

पश्चिम बंगाल

1. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Medical Education and Research) (21)

2. मेडिकल कॉलेज (Medical College) (43)