AUD Admission: डॉ बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत, इस साल ये नए कोर्स भी किए शामिल

Dr BR Ambedkar University: डॉ बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली(Dr BR Ambedkar Universit, Delhi) में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, यूनिवर्सिटी ने इस एकेडमिक ईयर में 4 नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है. जिसमें बीए (एच) राजनीति विज्ञान, बीबीए (आईईवी) इनोवेशन, उद्यमिता और उद्यम विकास, एमए क्रिमिनोलॉजी और एमए तुलनात्मक साहित्य शामिल हैं. आपको बता दें कि डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 12 सितंबर को 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है.

यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट

इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ब्रॉशर भी ऑनलाइन मोड में जारी कर दिए हैं. डॉ बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में के यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2022 तक चलेगी. स्टूडेंट्स यूजी कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट aud.ac.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं.

16 सितंबर को जारी किए गए थे रिजल्ट

स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन सीयूईटी 2022 आवेदन संख्या के जरिए ही यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी 2022 के रिजल्ट का ऐलान 16 सितंबर को किया. एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2022 के रिजल्ट cuet.samarth.ac.in पर जारी किए हैं.

यूजी में 19 कोर्सेस में 1,123 स्टूडेंट्स को मिलेगा एडमिशन

डॉ बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट के 19 कोर्सेस में 1,123 सीटों पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा. अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एक बयान के मुताबिक 19 में से 18 यूजी कोर्सेस में सीयूईटी के जरिए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा. जबकि, बाकी में कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (सीएमएसी) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा.

सीयूईटी 2022 के जरिए एडमिशन के लिए यूजी कोर्सेस की लिस्ट

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (Bachelor Of Business Administration)

बैचलक ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स) BA (Honours) History

बैचलर ऑफ वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट (BVoc Retail Management)

बैचलर ऑफ वोकेशनल टुरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (BVoc Tourism And Hospitality)

बैचलर ऑफ वोकेशनलचाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (BVoc Early Childhood Centre Management And Entrepreneurship)

बैचलर ऑफ वोकेशनल अकाउंटिंग एंड फायनेंस (BVoc Accounting And Finance)

बैचलर ऑफ ग्लोबल स्टडीज (BA Global Studies)

बैचलर ऑफ सस्टेनेबल अर्बनिज्म (BA Sustainable Urbanism)

बैचलर ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज (BA Social Sciences And Humanities)

बैचलर ऑफ लॉ एंच पॉलिटिक्स (BA Law And Politics)

बैचलर ऑफ हिंदी (ऑनर्स) (BA (Honours) Hindi)

बैचलर ऑफ साइकोलॉजी (ऑनर्स) (BA (Honours) Psychology)

बैचलर ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनर्स) (BA (Honours) Social Sciences And Humanities)

बैचलर ऑफ सोशियोलॉजी (ऑनर्स) (BA (Honours) Sociology)

बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) (BA (Honours) Economics)

बैचलर ऑफ इंग्लिश (ऑनर्स) (BA (Honours) English)

बैचलर ऑफ मैथेमेटिक्स (ऑनर्स) (BA (Honours) Mathematics)