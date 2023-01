ICAI CA Inter & Final Result 2022: 14 जनवरी से पहले आएगा रिजल्ट, SMS और इन वेबसाइट के जरिए करें चेक

ICAI CA Intermediate and Final Result 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की तरफ से सीए इंटरमीडिएट और फाइनल 2022 की परीक्षा का रिजल्ट 14 जनवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा. आईसीएआई के अधिकारी धीरज खंडेलवाल ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और और पिन नंबर की जरूरत पड़ेगी.

आईसीएआई के अधिकारी धीरज खंडेलवाल के मुताबिक, सीए इंटरमीडिएट और फाइनल 2022 का रिजल्ट 14 जनवरी 2023 से पहले घोषित कर दिया जाएगा और नए क्वालीफाईड स्टूडेंट्स का दीक्षांत समारोह (Convocation) 24 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा.

इन अन्य वेबसाइट पर भी देख सकेंगे सीए इंटरमीडिएट और फाइनल 2022 परीक्षा का रिजल्ट.

- icaiexam.icai.org

- Caresults.icai.org

- icai.nic.in

सीए इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा देने वाले छात्र SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने 6 अंकों रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 'CAIPCNEW' टाइप करके 58888 नंबर पर भेजना होगा.

How To Check ICAI CA Intermediate and Final Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1. छात्र सबसे पहले आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.

2. इसके बाद सीए रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. अब आप अपने आईसीएआई रजिस्ट्रेशन नंबर/पिन और रोल नंबर का इस्तेमाल कर लॉग इन करें.

4. इसके बाद आप कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

5. अब सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट 2022 और सीए फाइनल रिजल्ट 2022 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

6. इसके बाद छात्र अपने अंकों की जांच कर सकते हैं और नवंबर सत्र के सीए रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.

इस समय हुआ था परीक्षा का आयोजन

सीए इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा 1 नवंबर से 17 नवंबर, 2022 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की थी. जबकि सीए फाइनल 2022 की परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर 2022 को किया गया था.