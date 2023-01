जब अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, तो गार्डन का नाम क्यों पड़ा मुगल गार्डन?

Why was Mughal Garden named on Mughal's: मुगल गार्डन का डिजाइन ताजमहल व जम्मू और कश्मीर के बगीचों और भारत और फारस के लघु चित्रों से प्रेरित था.