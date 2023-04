जानें कैसे चलती ट्रेन में पता करें कौन सी सीट है खाली, फिर वेटिंग वाले ऐसे कर सकते हैं उसे बुक

How to Check Vacant Seat Status in Moving Train: आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चलती ट्रेन में वैकेंट सीट का पता लगा सकते हैं, और वेटिंग टिकट के बावजूद सीट लेकर यात्रा कर सकते हैं.