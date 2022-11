आखिर क्यों होटल और ट्रेनों में होता है केवल सफेद रंग की चादर का इस्तेमाल? जानें बेहद रोचक वजह

Why White Colored Bedsheet Used in Hotel: क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों होटल और ट्रेनों में केवल सफेद रंग की चादर का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं, तो आइये आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.