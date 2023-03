NEET UG 2023: आज शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लिकेशन फीस और अप्लाई करने का तरीका

NEET UG 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी नोटिफिकेशन किए गए मुताबिक नीट यूजी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू हो जाएंगे. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते है, वे इस आधिकारिक वेबसाइट- neet.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. बता दें कि नीट यूजी 2023 की परीक्षा MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है.

NEET UG 2023 Syllabus: नीट यूजी 2023 का सिलेबस

बॉटनी - परीक्षा में बॉटनी पर 180 अंकों के 50 प्रश्न होंगे

जूलॉजी - परीक्षा में 180 अंकों के लिए जूलॉजी पर 50 प्रश्न होंगे

फिजिक्स - इस परीक्षा में फिजिक्स के 50 सवाल 180 अंकों के होंगे

केमेस्ट्री - परीक्षा में 180 अंकों के लिए केमेस्ट्री पर 50 प्रश्न होंगे

How to Apply for NEET UG 2023: कैसे करें नीट यूजी 2023 के लिए आवेदन?

1. छात्र सबसे पहले एनटीए की इस आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद उम्मीदवार कैंडिडेट एक्टिविटी के सेक्शन पर जाएं.

3. अब आप नीट यूजी 2023 के रजिस्ट्रेशन लिंक के पर टैप करें.

4. इसके बाद आप यहां पहले खुद को रजिस्टर करें और अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करें.

5. अब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए लॉगिन कर नीट यूजी 2023 का एप्लिकेशन फॉर्म भरना शुरू करें.

6. इसके बाद आप मांगे गए जरूरू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अंत में एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

7. आप भविष्य के लिए आपने एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

NEET UG 2023 Application Fees: कैटेगरी के अनुसार एप्लिकेशन फीस

1. जनरल / अनरिजर्वड - 1600 रुपये

2. ईडब्ल्यूएस / ओबीसी - 1500 रुपये

3. एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / थर्ड जेंडर - 900 रुपये

NEET UG 2023 Eligibility Criteria: यहां देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

- वे उम्मीदवार जो अपने मुख्य विषय के रूप में बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं या पास कर चुके हैं, वे NEET UG 2023 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए.

- ओपन-कैटेगरी के छात्रों के पास इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं में 50% या उससे अधिक अंक होने चाहिए, जबकि रिजर्वड कैटेगरी के छात्रों के पास इंटरमीडिएट में 40% या उससे अधिक अंक होने चाहिए.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे