Pariksha Pe Charcha 2023: रजिस्ट्रेशन करने की आज आखिरी तारीख, PM मोदी से मिलने के अलावा मिलेंगे ढ़ेरों इनाम

Pariksha Pe Charcha 2023: परीक्षा पे चर्चा 2023 (Pariksha Pe Charcha 2023) के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज आखिरी तारीख है. परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए आज, 30 दिसंबर 2022 को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त हो जाएगा. छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट - innovateindia.mygov.in पर जाकर PPC 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र ही परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले परीक्षा पे चर्चा इंटरैक्टिव लाइव सेशन के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे.

PM Modi से मिलने के अलावा छात्रों को मिलेंगे ढ़ेरों इनाम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2023 प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के साथ लाइव कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. लगभग 2,050 छात्रों को सेशन के पूरा होने के बाद Certificates of Appreciation, परीक्षा पे चर्चा किट और एनसीईआरटी (NCERT) के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और 'एग्जाम वॉरियर' बुक की एक कॉपी दी जाएगी.

Know How to Register for Pariksha Pe Charcha 2023: परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

1. छात्र सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट- innovateindia.mygov.in पर जाएं.

2. इसके बाद 'Participate Now' के बटन पर क्लिक करें और 'Participate As' सेक्शन से इच्छानुसार लॉन्गिन टैब चुनें.

3. अब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करें.

4. आप भविष्य के लिए इस फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड कर अपने पास जरूर रख लें.

छात्र पीएम मोदी से पूछ सकेंगे बोर्ड एग्जाम से जुड़े सवाल

छात्र पीपीसी 2023 में उन्हें प्रदान किए गए विषयों में से किसी एक पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं. वे अधिकतम 500 अक्षरों में अपने प्रश्न पीएम मोदी को भी प्रस्तुत कर सकते हैं. शिक्षक और माता-पिता ऑनलाइन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जो विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई है.