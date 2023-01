SSC MTS 2022 Notification: कल शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन स्टेप्स के जरिए करें आवेदन

SSC MTS (Non Technical) and Havaldar Notification 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) कल, 17 जनवरी 2023 को एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 (SSC MTS Exam 2022) का नोटिफिकेशन जारी करेगा. मल्टी टास्किंग (नॉन टेकनिकल) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया भी कल से ही शुरू हो जाएगी. अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

जानें कब होगी एसएससी एमटीएस परीक्षा

बता दें कि एसएससी एमटीएस-2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल, 17 जनवरी से शुरू होगी, जो 17 फरवरी, 2023 तक चलेगी. इसके अलावा परीक्षा का आयोजन अस्थायी रूप से अप्रैल 2023 में किया जाना है. हालांकि, परीक्षा की सटीक तारीख नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता लग पाएगी.

अभ्यर्थी ध्यान दें कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने साल 2023-2024 के लिए अस्थायी परीक्षा कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था. कैलेंडर में सीजीएल (CGL), सीपीओ (CPO), सीएचएसएल (CHSL), एमटीएस (MTS) सहित अन्य सभी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं.

एसएससी एमटीएस 2022 के लिए क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

इसके अलावा पिछले साल के ट्रेंड को देखें, तो उसके अनुसार अभ्यर्थियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछले साल जैसे ही एक समान होने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखना अनिवार्य है.

How to Apply for SSC MTS (Non Technical) and Havaldar: जानें कैसे करें एसएससी एमटीएस (नॉन टेक्निकल) और हवलदार के पदों के लिए आवेदन

स्टेप 1 - अभ्यर्थी सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2 - इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'SSC MTS 2022' के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां आप खुद को रजिस्टर करें और लॉगिन क्रेडेंशियल जेनरेट करें.

स्टेप 4 - इसके बाद उसी लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए लॉगिन करें.

स्टेप 5 - लॉगिन करने के बाद आप एप्लिकेशन फॉर्म भरना शुरू करें.

स्टेप 6 - इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 7 - अब आप एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट करें.

स्टेप 8 - आप भविष्य के लिए एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.