SSC Recruitment 2022: SSC ने आकर्षक सैलरी पर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया

SSC Recruitment 2022: कर्मचारी चयन आयोग ( Staff Selection Commission ) द्वारा कई सरकारी पदों के लिए भर्तियां आयोजित की जाती हैं. ऐसे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास कर्मचारी चयन आयोग में नौकरी करने का बेहद ही शानदार मौका है. दरअसल, एसएससी ( SSC ) ने लॉ ग्रेजुएट्स ( Law Graduates ) के लिए भर्ती निकाली है. आपको पता है कि एसएससी द्वारा लीगल कंसल्टेंट के पदों पर की जा रही नियुक्ति अस्थाई होगी.

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने लीगल कंसल्टेंट ( Legal Consultant ) के 4 पदों पर भर्ती निकाली है. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एसएससी के नई दिल्ली स्थित हेड क्वार्टर ( Head Quarters of SSC at New Delhi ) में की जाएगी. इस आपको बता दें कि इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को बेहद आकर्षक सैलरी दी जाएगी.

ऑफिशियल वेबसाइट

इस भर्ती के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर वहां से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. एसएससी द्वारा इस भर्ती के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित होने से 14 दिन के अंदर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

एसएससी द्वारा की जा रही इन पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी के पास कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एलएलबी की डिग्री होना चाहिए.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु अधिकतम 32 साल होनी चाहिए.

सैलरी

इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन के तौर पर 60,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.

यह भी जानें

आपको बता दें कि एसएससी द्वारा लीगल कंसल्टेंट के पद पर जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की शुरुआत 1 साल के लिए होगी, जिसे बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है.