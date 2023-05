TN HSE +1 Result 2023 Live Updates: तमिलनाडु बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी, 90.93% पास; ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Tamil Nadu 11th result 2023: सरकारी परीक्षा निदेशालय तमिलनाडु (TNDGE) ने HSE+1 (कक्षा 11) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. TN 11वीं परीक्षा में बैठने वाले कुल 7,76,844 स्टूडेंट्स में से 7,06,413 पास हुए हैं, इस तरह कुल पासिंग परसेंटेज 90.93 फीसदी रहा है. पिछले साल की तुलना में 0.8% की बढ़ोतरी दिखाता है. इस साल 11वीं की परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं. इसमें 3,91,969 लड़कियों और 3,14,444 लड़कों ने परीक्षा पास की है. परीक्षा में लड़कियों का पास प्रतिशत 94.36 फीसदी और लड़कों का पास प्रतिशत 86.99 फीसदी रहा है.

Tamil Nadu 11th Result Declared: स्ट्रीम वाइज रिजल्ट



साइंस- 93.38 फीसदी

कॉमर्स- 88.08 फीसदी

आर्ट्स- 73.59 फीसदी

जो स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट- tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं. एचएसई +1 के लिए परीक्षा 14 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए 10 मिनट का अलग से समय मिला था.

प्लस वन की परीक्षा लगभग 4,000 केंद्रों पर कराई गई थी. पिछले साल, परीक्षा परिणाम 27 जून को घोषित किए गए थे और कुल पासिंग प्रतिशत 90.07 फीसदी दर्ज किया गया था. लड़कियों ने 94.99 फीसदी पास प्रतिशत के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया जबकि लड़कों ने 84.86 प्रतिशत हासिल किया. 2022 में कुल 7,50,856 स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की.

Tamil Nadu 1 Result 2023 Live: How to check the results?

तमिलनाडु बोर्ड 11वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.

11th result 2023: ग्रेडिंग सिस्टम

A1: 91 to 100

A2: 81 to 90

B1: 71 to 80

B2: 61 to 70

C1: 51 to 60

C2: 41 to 50

D:33 to 40

E1: 21 to 32

E2: 20 और उससे कम