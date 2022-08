UGC के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार को AICTE के अंतरिम प्रमुख के रूप में किया गया नियुक्त

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. यूजीसी के अध्यक्ष अब एआईसीटीई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे क्योंकि एआईसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्ध कल यानी गुरुवार, 1 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि "जब तक एआईसीटीई के एक नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, तब तक माननीय शिक्षा मंत्री की स्वीकृति से एआईसीटीई के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार को अस्थायी रूप से प्रो. एम जगदीश कुमार को सौंपने के लिए सूचित किया जाता है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को एआईसीटीई के नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है."

इससे पहले रह चुके हैं इस पद पर नियुक्त

बता दें कि प्रो. एम. जगदीश कुमार को 4 फरवरी 2022 को यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति (Vice-Chancellor) के पद पर नियुक्त थे.

इन क्षेत्रों में कमाया है नाम

प्रो कुमार को नैनो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, नैनोस्केल डिवाइस मॉडलिंग और सिमुलेशन, इनोवेटिव डिवाइस डिजाइन और पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों के क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है. वह इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (Indian National Academy of Engineering), द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (The National Academy of Sciences, India) और द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इंडिया (The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, India) के फेलो भी हैं.