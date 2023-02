UP Board Exam 2023: 10वीं, 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स रिवीजन के ये टिप्स करेंगे फॉलो, तो टॉपर्स की लिस्ट में होगा नाम

UP Board Exam 2023: 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है. बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Exam) में स्टूडेंट्स पर बेहतर करने का काफी प्रेशर होता है. इसके कारण कई बार वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते है. हर एक पेपर देने के साथ ही टेंशन भी बढ़ती जाती है. ऐसे में समझ ही नहीं आता कि अगले पेपर की तैयारी कैसे करें. यहां रिवीजन के लिए कुछ खास टिप्स दिए जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप एग्जाम (UP Board 10th, 12th Exam 2023) टॉपर बन सकते हैं.

नए टॉपिक की शुरुआत न करें

परीक्षा में किसी भी पेपर के लिए रिवीजन के दौरान किसी भी नए टॉपिक की शुरुआत न करें. अगर आप परीक्षा से एक दिन पहले किसी नए टॉपिक को समझने की कोशिश भी करेंगे तो न ही आप उसे कंप्लीट पाएंगे और न ही रिवीजन कर पाएंगे. ऐसे में परीक्षा की तैयारी के दौरान बनाए गए नोट्स से ही रिवीजन करें.

सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट

अगर आपने पूरी सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप ऐन वक्त पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आपको वक्त पर शायद कुछ याद न आए. ऐसे में आप पूरा पेपर अच्छी तरह नहीं लिख पाएंगे. ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है. अपने सब्जेक्ट्स या टॉपिक के मुताबिक टाइम को बांट लें और सभी टॉपिक्स का एक-एक कर रिवीजन करें. इससे आप सभी विषयों को दोहरा पाएंगे और पेपर में सब कुछ लिखकर आएंगे.

सैंपल पेपर से मिलेगी मदद

किसी भी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स हो, टॉपर बनना चाहते हैं तो सैंपल पेपर हल करना होगा. यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई, सभी के लिए वेबसाइट पर सैंपल पेपर उपलब्ध किए गए हैं. परीक्षा से पहले सैंपल पेपर डाउनलोड कर उसे सॉल्व जरूर करें. इससे संभावित प्रश्नों का आइडिया हो जाएगा.

रट्टा न मारें

ज्यादातर स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, वे समय की कमी के कारण टॉपिक्स को रटने लगते हैं, लेकिन किसी भी चीज को रटने की बजाय समझना जरूरी है. ताकि चीजों देर तक याद रह सकें. परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी टॉपिक को रटे नहीं समझें.