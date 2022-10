आखिर चोर चाह कर भी क्यों नहीं चुरा पाते हैं ट्रेन में लगे पंखे? वजह जान उड़ जाएंगे आपके होश

Why Thieves can not Steal Railway's Fan: क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है, जिससे चोर रेलवे के पंखों को चुराने के बारे में अब नहीं सोचते हैं. अगर नहीं, तो आइये आज हम आपको रेलवे द्वारा इस्तेमाल की गई तरकीब के बारे में बताते हैं.