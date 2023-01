Amrita Fadnavis: इस डिप्टी सीएम की पत्नी बनीं सेलिब्रेटी, नए डांस वीडियो को मिले ढाई करोड़ व्यूज, अब फैंस को दे दिया ये चैलेंज; देखें वीडियो

Amrita Fadnavis Latest Punjabi Dance Video: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता देवेंद्र फडनवीस (Devendra Fadnavis) से तो आप सब परिचित ही होंगे. उनकी पत्नी अमृता फडनवीस भी किसी सेलिब्रेटी से कम नहीं हैं. अपने बायो प्रोफाइल में उन्होंने खुद को सोशल वर्कर, बैंकर और प्ले बैक सिंगर बता रखा है. वे अब तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कई गाने गा चुकी हैं. अब उन्होंने पंजाबी भाषा में नया गाना रिकॉर्ड किया है, जो सफलता के नए रिकॉर्ड बना रहा है. इस नए डांस वीडियो को अब तक ढाई करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

अमृता के नए गाने को मिले ढाई करोड़ व्यूज

अमृता फडणवीस के इस पंजाबी गाने के बोल हैं 'मूड बना लिया.' (Mood Banaliya Song Dance Video) इस गाने को अमृता के अलावा प्रसिद्ध गायक जोड़ी मीत ब्रदर्स ने भी अपनी सुरीली आवाज में संजोया है. अमृता ने इस गाने को टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज किया है. उन्होंने अपने इस नए डांस नीडियो को 6 जनवरी को जारी किया है. इस गाने में अमृता फडनवीस की आवाज और उनके डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अब तक इस डांस वीडियो को ढाई करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है.

फैंस को अमृता फडनवीस ने दिया ये चैलेंज

अब अमृता फडणवीस ने इसी पंजाबी गाने पर डांस (Amrita Fadnavis Latest Punjabi Dance Video) करते हुए एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को चैलेंज दिया है कि वो भी इस गाने पर डांस करते हुए अपना वीडियो पोस्ट करें. अमृता ने ट्विटर पर लिखा, 'इस गाने पर हुक स्टेप कीजिए और गाने के हैशटैग के साथ खुद का वीडियो बना कर हमें भी टैग कीजिए.'

Show us what you've got!

Take #MoodBanaleya hookstep challenge and create your own reel using the song hashtag and tag us in them.

Tune in now: https://t.co/mPDS74OYIj

⁦@TSeries⁩ #BhushanKumar ⁦@meetbros⁩ @kumaarlyricswriter ⁦⁦@Ad7777Adil⁩

pic.twitter.com/VHiDcEfqTK

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) January 8, 2023