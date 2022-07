WATCH: धमकी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, मांगी हथियार रखने की परमिशन

Salman Khan meet Mumbai police Commissioner: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फनसालकर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से हथियार रखने के लिए परमिशन की मांग और आवेदन किया. बताया जा रहा है कि सलमान खान के पिता सलीम खान को कुछ दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह से जान से मारने की धमकी मिली थी. इसके बाद ही सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की.

वीडियो आया सामने

सलमान खान को मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से बाहर निकलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के अनुसार, मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान ने मुलाकात की. इस मुलाकात में सलमान खान ने हथियार के बारे में परमिशन मांगी.

#WATCH | Maharashtra: Actor Salman Khan leaves from the office of Mumbai Commissioner of Police Vivek Phansalkar pic.twitter.com/1NsJ2T375a

— ANI (@ANI) July 22, 2022