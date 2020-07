'सड़क 2' का पोस्टर शेयर करने के बाद अब Alia Bhatt ने उठाया यह बड़ा कदम

नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की दुखद मौत के बाद से बॉलीवुड दो खेमों में बंटा हुआ नजर आ रहा है. देशभर में नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) की जंग छिड़ी हुई है और फैंस ने लगभग सभी स्टार किड्स को निशाने पर ले लिया है. ऐसे में स्टार किड्स भी एकजुट होकर इस मुसीबत से उबरने की फिराक में लगे हुए हैं.

रिलीज हुआ 'सड़क 2' का पोस्टर

29 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘सड़क’ का सीक्वल ‘सड़क 2’ रिलीज के लिए तैयार है. इसके निर्माण की घोषणा के बाद से ही दर्शक इसे लेकर काफी उत्साहित थे. आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट स्टारर यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी. इस फिल्म के स्टार्स व मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस बात की जानकारी साझा की है. जिस हिट फिल्म की अगली किस्त का लोगों को इतनी बेसब्री से इंतजार था, अब उसी फिल्म के स्टार्स को सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है.

आलिया ने लिया बड़ा फैसला

कई हिट फिल्में अपने नाम कर चुकीं आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में खुद को साबित कर दिया है. बावजूद इसके वे भी नेपोटिज्म डिबेट की एक मुख्य कड़ी के तौर पर सामने आ रही हैं. फिल्म ‘सड़क 2’ का पहला पोस्टर शेयर करने के बाद से आलिया को काफी ट्रोल किया जा रहा था और इसीलिए फिल्म के रिलीज होने की घोषणा करने के साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के कमेंट्स सेक्शन को बंद कर दिया है. गौरतलब है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत के बाद से सभी स्टार किड्स व उनसे जुड़े अन्य बड़े नामों को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

A love story that began 29 yrs ago now journeys towards a new horizon. Sadak2 - The road to love

Here’s presenting our FIRST TEASER POSTER

First day First show, from the comfort of your homes! Watch #Sadak2 on @DisneyPlusHSVIP with #DisneyPlusHotstarVIPMultiplex pic.twitter.com/CxJ3aq3xEq

— Alia Bhatt (@aliaa08) June 29, 2020