Aishwarya-Sangeeta नहीं बल्कि ये हसीना थीं Salman Khan की पहली गर्लफ्रेंड, Kiara Advani से है खास रिश्ता!

Salman Khan First Girlfriend: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की पर्सनल लाइफ अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है. सलमान खान (Salman Khan First Affair) के कई सारे अफेयर्स रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है सलमान (Salman Khan Girlfriend Name) की पहली गर्लफ्रेंड कौन थीं. अगर आप संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani), ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) या सोमी अली (Somy Ali) का नाम सोच रहे हैं तो आपको बता दें, यह जवाब बिल्कुल गलत है. सलमान खान को पहली बार इश्क तब हुआ था, जब वह कॉलेज में पढ़ते थे.

सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड कौन थीं?

एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो सलमान खान (Salman Khan College) जब सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे. तब वह शाहीन बानो से मिले, जो 80-90 के दौर की मशहूर अदाकारा थीं. ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान (Salman Khan Girlfriend) और शाहीन बानो (Shaheen Bano) को करीब लाने में कियारा आडवाणी (Kiara Advani Mother) की मां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कियारा आडवाणी की मां और शाहीन बानो रिश्ते में चचेरी बहने लगती हैं. यहां देखें शाहीन बानो की फोटो:

रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान (Salman Khan First Girlfriend) की पहली गर्लफ्रेंड शाहीन बानो ही थीं. ये भी कहा जाता है कि 'मैंने प्यार किया' के लिए सलमान खान और शाहीन बानो दोनों ही ऑडिशन दिया था. फिल्म के लिए सलमान तो सेलेक्ट हो गए लेकिन शाहीन को रिजेक्ट कर दिया गया. फिल्म रिलीज होते ही सलमान स्टार बन गए.

शाहीन बानो से सलमान का रिश्ता इस कारण टूटा

एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो 1980 में संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) मिस इंडिया बनने के बाद सलमान खान (Salman Khan Affairs) से मिलीं. सलमान खान और संगीता बिजलानी की बढ़ती मुलाकातों ने शाहीन बानो को साइडलाइन कर दिया. ब्रेकअप के बाद सलमान खान और संगीता इतने करीब आ गए कि दोनों शादी करने वाले थे. तभी सलमान के एक और अफेयर का खुलासा हो गया और संगीता से भी भाईजान का रिश्ता टूट गया.

