War of Words: सवाल और जवाब के बीच फंस गए अजय देवगन और किच्चा सुदीप, ट्विटर जंग हो रही वायरल

War of Words: हिंदी भाषा को लेकर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने साउथ एक्टर किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) पर तीखा कमेंट किया था. जिसके बाद इन दोनों की ट्विटर पर सिलसिलेवार बातचीत हुई. यहां तक कि साउथ एक्टर ने ट्विटर पर अपने बयान की सफाई भी दी. यहां जानिए ट्विटर पर इन दोनों सितारों ने क्या कहा और ये पूरा मामला क्या है.

जानिए क्या है मामला

किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) ने एक वीडियो इंटरव्यू दिया था. इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है. एक्टर ने कहा था- 'पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं, मैं इसपर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा. हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई है. आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं. वह तेलुगू और तमिल फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं. आज हम वे फिल्में बना रहे हैं जो दुनिया भर में देखी जा रही हैं.' किच्चा सुदीप का ये बयान काफी वायरल हो गया और मामला तूल पकड़ गया.

अजय देवगन का पहला ट्वीट

किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) का ये बयान एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एक्टर ने ट्विटर पर लिखा- 'किच्चा सुदीप, मेरे भाई...आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी और हमेशा रहेगी. जन गण मन.'

.@KicchaSudeep मेरे भाई,

आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फ़िल्मों को हिंदी में डब करके क्यूँ रिलीज़ करते हैं?

हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी।

जन गण मन । — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 27, 2022

किच्चा सुदीप ने दी सफाई

अजय देवगन (Ajay Devgn) के इस ट्वीट के बाद किच्चा सुदीप ने तुरंत जवाब दिया. किच्चा ने लिखा- 'सर मैं देश की हर भाषा से प्यार और सम्मान करता हूं. इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहता हूं. मैंने कहा कि यह लाइनें संदर्भ से पूरी तरह से अलग है. आपको हमेशा प्यार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं. उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी.'

Hello @ajaydevgn sir.. the context to why i said tat line is entirely different to the way I guess it has reached you. Probably wil emphasis on why the statement was made when I see you in person. It wasn't to hurt,Provoke or to start any debate. Why would I sir https://t.co/w1jIugFid6 — Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) April 27, 2022

लगातार किच्चा सुदीप ने किए ट्वीट

इसके बाद किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए. अपने अगले ट्वीट में किच्चा सुदीप ने लिखा- 'हेलो अजय देवगन सर, उम्मीद करता हूं ये बात आप तक पहुंच गई होगी. जिस संदर्भ में मैंने कहा था वो लाइन पूरी तरह से अलग है. यह किसी को हर्ट करने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था. मैं ऐसा क्यों करुंगा.'

And sir @ajaydevgn ,,

I did understand the txt you sent in hindi. Tats only coz we all have respected,loved and learnt hindi.

No offense sir,,,but was wondering what'd the situation be if my response was typed in kannada.!!

Don't we too belong to India sir.

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) April 27, 2022

हिंदी का सम्मान करता हूं

इसके बाद किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) ने ट्वीट किया- 'अजय सर आपके द्वारा हिंदी में भेजे गए मैसेज को मैं समझ गया. केवल इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया, प्यार किया और सीखा. लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रतिक्रिया कन्नड़ में टाइप की गई तो क्या स्थिति होगी. क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर.'

Hi @KicchaSudeep, You are a friend. thanks for clearing up the misunderstanding. I’ve always thought of the film industry as one. We respect all languages and we expect everyone to respect our language as well. Perhaps, something was lost in translation — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 27, 2022

अजय देवगन ने किया ये रिप्लाई

किच्चा के इस ट्वीट के बाद अजय देवगन ने ट्वीट किया- 'आप दोस्त हैं. गलतफहमी दूर करने के लिए शुक्रिया. मैंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को एक ही माना है. हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का भी सम्मान करेगा.'

