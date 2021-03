Ajaz Khan का दावा, NCB को सिर्फ मिली डिप्रेशन से जूझ रही पत्नी की 4 गोलियां

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स मामले में बिग बॉस 7 फेम एक्टर अजाज खान (Ajaz Khan) को बीते दिन हिरासत में लिया था. आज यानी बुधवार को एक्टर की गिरफ्तारी भी हो गई है. मेडिकल जांच के लिए एनसीबी अधिकारी एजाज को ले गए हैं.

कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाते समय, एएनआई ने अजाज खान (Ajaz Khan) के हवाले से बताया, 'मेरे घर पर केवल 4 नींद की गोलियां मिलीं. मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया था और वह इन गोलियों का इस्तेमाल डिप्रेशन से उबरने के लिए कर रही थीं.'

एक वरिष्ठ एनसीबी अधिकारी ने बताया कि एजाज खान (Ajaz Khan) को बीती रात राजस्थान से मुंबई लौटने के ठीक बाद एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था. NCB ने एजाज खान को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था. अब उनकी गिरफ्तारी के बाद आज एजाज खान को NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Maharashtra: NCB takes actor Ajaz Khan for a medical check-up before producing him before a court in Mumbai for remand.

"Only 4 sleeping pills were found at my home. My wife has suffered a miscarriage & is using these pills as antidepressants," he says. pic.twitter.com/y3R1UG3wvK

