Akshay Kumar in Koffee With Karan 7: शो में खिलाड़ी ने पूछ ली हैंपर की कीमत, मुंह ताकते रह गए शो के होस्ट

Akshay Kumar asked Karan Johar the price of the hamper in KWK 7: हॉटस्टार में कॉफी विद करण सीजन 7 (Koffee With Karan 7) का तीसरा एपिसोड स्ट्रीम हो चुका है जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और साउथ की टॉप एक्ट्रेस सामंथा प्रभू (Samantha Prabhu) साथ में पहुंचे थे. ये एपिसोड अगर आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना हंगामेदार रहा है. शो पर पहुंचे दोनों मेहमानों ने खूब मजा किया और प्रोफेशनल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज जाहिर किए. इस दौरान मस्ती मजाक भी खूब हुआ और मस्ती-मस्ती में अक्षय कुमार ने करण जौहर (Karan Johar) से कुछ ऐसा पूछ लिया कि शो के होस्ट खिलाड़ी का मुंह ताकते रह गए.

अक्षय कुमार ने पूछ ली हैंपर की कीमत

कॉफी विद करण शो की कई चीज़ काफी फेमस हैं. उनमें से एक हैंपर जो रैपिड फायर राउंड जीतने वाले को दिया जाता है. हर बार ये हैंपर काफी चर्चा में रहता है. इस बार भी इस हैंपर में काफी कीमती चीज़ें शामिल की गई हैं और इसे काफी शानदार बनाया गया है. शो में पहुंचे अक्षय कुमार ने जब इस हैंपर को देखा तो पहले इसका मजाक उड़ाया और फिर करण जौहर से सबके सामने इसकी कीमत पूछ डाली. वहीं ये सवाल सुनकर करण काफी हैरान हुए और उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली.

अक्षय कुमार ने जीता रैपिड फायर राउंड

वहीं बात करें रैपिड फायर राउंड की तो मजेदार सवालों के मजेदार जवाब देकर अक्षय कुमार रैपिड फायर राउंड जीत गए और हैंपर भी उन्हें ही मिला हालांकि सामंथा का इस तरह हारना उन्हें अच्छा नहीं लगा लिहाजा उन्होंने अपना हैंपर सामंथा को देने का वादा कर दिया.

इस खास एपिसोड में करण जौहर और अक्षय कुमार ने बॉलीवुड को लेकर भी काफी कुछ रिवील किया. दोनों ने बताया कि किस तरह वो एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं मल्टी हीरो की फिल्म में बॉलीवुड का कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं है. अक्षय कुमार के मुताबिक उन्होंने एक्टर्स को खुद रोल तक चुनने की छूट दी लेकिन फिर भी किसी भी हीरो ने उस फिल्म में काम करने के लिए हां नहीं की. इस फिल्म को करण और अक्षय मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे.

