Hera Pheri के पूरे हुए 21 साल, Akshay Kumar - Sunil Shetty को याद आया ये मजेदार सीन

नई दिल्ली: सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' (Hera Pheri) के 21 साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) और गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) ने पुराने दिनों को याद किया है. इन एक्टर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लोगों को कई पुराने सीन याद दिलाए हैं.

सुनील (Sunil Shetty) ने लिखा, 'इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है. ऐसा लगता है कि मैंने झपकी ले ली और 21 साल बीत गए. हमने क्या शानदार फिल्म बनाई - प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, तबू. आज ओमपुरी जी को बहुत मिस कर रहा हूं.'

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) की इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 'सहमत हूं. यहां तक कि हमें उस वक्त पता नहीं था कि हम क्या फिल्म बना रहे थे, हर सीन दूसरे से बेहतर था. खासतौर पर धोती सीन बहुत पसंद है. जीनियस प्रियदर्शन सर और नीरज वोरा के एपिक डायलॉग.'

Agreed! Even we didn’t know back then what a film we were making, each scene better than the other. Specially love this one : dhoti Genius of Priyan sir and epic dialogues by late Neeraj Vora. pic.twitter.com/mzU3xq2sKx

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 31, 2021