Alia Bhatt Daughter: रणबीर-आलिया नहीं ये है Raha का फेवरेट इंसान, कपूर खानदान के इस सदस्य से बेबी करती हैं सबसे ज्यादा प्यार!

Raha Kapoor Favouite Member in the Family: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) दो महीने की हो चुकी हैं; इस क्यूट बच्ची का जन्म 6 नवंबर, 2022 को हुआ था. यह तो आपको पता ही होगा कि आलिया और रणबीर ने अपनी बेटी का चेहरा अब तक नहीं दिखाया है और मीडिया और पैपराजी से यह रिक्वेस्ट भी की है कि वो राहा की फोटो तब तक न खींचे जब तक वो दो साल की नहीं हो जाती है (Raha Kapoor No Photo Policy). बता दें कि राहा का चेहरा तो नजर नहीं आया है लेकिन उनसे जुड़ी छोटी-छोटी बातें जरूर सामने आती रहती हैं. हाल ही में यह पता चला है कि राहा कपूर अपने परिवार के किस सदस्य से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और नहीं, वो रणबीर या आलिया में से कोई भी नहीं है! आइए इस बारे में जानते हैं...

Ranbir-Alia नहीं ये है Raha का फेवरेट इंसान

कपूर खानदान और भट्ट परिवार की सबसे छोटी और नई मेम्बर राहा कपूर (Raha Kapoor) हैं और जाहिर-सी बात है कि वो सभी की लाडली हैं. कहा जा रहा है कि आलिया भी अपनी परी को लेकर काफी एक्साइटेड रहती हैं और उनपर खूबपयार लुटाती हैं. इस सबके बावजूद आलिया या फिर 'पापा' रणबीर राहा के फेवरेट फैमिली मेम्बर नहीं हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन है जिससे राहा सबसे ज्यादा प्यार करती हैं!

कपूर खानदान के इस सदस्य से राहा करती हैं सबसे ज्यादा प्यार!

ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया की बेटी राहा उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं जिन्होंने उनका नाम रखा है और यह और कोई नहीं बल्कि रणबीर की मां और राहा की 'दादी' नीतू सिंह (Neetu Singh) हैं. इन्साइडर्स का कहना है कि अब राहा लोगों की आवाजों को पहचानने लगी हैं और सबसे ज्यादा वो अपनी दादी की आवाज को पहचानती हैं.

जैसे ही नीतू कपूर राहा के घर जाती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं राहा भी आवाजें निकलाती हैं और अपनी दादी की कही बातों पर रिएक्ट भी करती हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.