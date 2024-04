क्या Alia Bhatt नहीं बनेंगी डिज्नी 'इंडियन प्रिंसेस' का हिस्सा? डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा ने किया क्लियर

Alia Bhatt and Gurinder Chadha Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने बैक-टू-बैक हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपने नाम का परचम लहराया है. साल 2023 में आलिया भट्ट ने गैल गैडोट की फिल्म 'हॉर्ट ऑफ स्टोन' से हॉलीवुड में डेब्यू किया था. वहीं अब ऐसी चर्चाएं थीं कि आलिया (Alia Bhatt Movies), फेमस डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा की अपकमिंग डिज्नी फिल्म में नजर आ सकती हैं. लेकिन इन चर्चाओं को गुरिंदर चड्ढा (Gurinder Chadha) ने अफवाह बता दिया है. गुरिंदर चड्ढा का कहना है कि अभी फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है.

इंडियन प्रिंसेस का हिस्सा नहीं होंगी आलिया भट्ट!

डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा (Gurinder Chadha Photos) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में आलिया भट्ट के डिज्नी' इंडियन प्रिंसेस' प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की खबरों को गलत बताया है. गुरिंदर चड्ढा ने X पर लिखा- 'यह सच नहीं है. पता नहीं यह कहां से शुरू हुआ. स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है. आलिया और मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मिले थे और मैं हाल ही में उनके चैरिटी इवेंट का हिस्सा बनी थीं.' डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा के इस पोस्ट के बाद आलिया भट्ट (Alia Bhatt Hollywood) के फैंस निराश हो गए हैं.

This is NOT TRUE. NOT SURE WHERE THIS STARTED. THE SCRIPT IS STILL IN THE WORKS. ALIA AND I HAD A MEETING BOUT ANOTHER PROJECT AND I ATTENDED HER CHARITY GALA RECENTLY.

Alia Bhatt to star in Gurinder Chadha’s next, backed by Disney? https://t.co/oIG3pkGb7u

— (@GurinderC) April 6, 2024