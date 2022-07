इस एक वजह से Ranbir Kapoor-Alia Bhatt की नहीं हुई थी सुहागरात, Koffee With Karan 7 में किया खुलासा

Alia Bhatt Talk About on her Marriage: इसी साल अप्रैल में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए और अब समय के साथ ये कपल अपने रिश्ते को और भी मजबूती से बांधने जा रहा है. आलिया प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां भी बनने जा रही हैं. हाल ही में आलिया ने खुद फैंस के साथ इस गुड न्यूज को शेयर किया. अब आलिया भट्ट कॉफी विद करण सीजन 7 (Koffee With Karan 7) में नजर आएंगी और शादी के बाद ये पहला मौका होगा जब आलिया कोई इंटरव्यू देंगी.

रणवीर सिंह संग बनी जोड़ी

हर किसी को लग रहा था कि शादी के बाद आलिया और रणबीर पहली बार शो में एक साथ नजर आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आलिया रणबीर नहीं बल्कि रणवीर सिंह के साथ करण के शो में कॉफी पीने पहुंचेंगी. गली बॉय के बाद एक बार फिर रणवीर और आलिया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में साथ नजर आने वाले हैं जिसे करण जौहर ही डायरेक्ट कर रहे हैं लिहाजा दोनों कॉफी विद करन में साथ दिखेंग. इसी दौरान दोनों अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी कुछ रिवील करते भी दिखेंगे.

आलिया खोलेंगी कई राज

कॉफी विद करण का ये सीजन भी काफी मजेदार होने वाला है. क्योंकि इसमें आलिया भी अपनी नई-नई शादी के कई राज खोलने वाली है. शो का एक नया प्रोमो भी शेयर किया गया है जिसमें करण आलिया से शादी को लेकर सवाल पूछते हैं जिस पर आलिया तपाक से कहती हैं कि सुहागरात जैसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि हर कोई इतना थका होगा. इस बयान से जाहिर है कि आलिया और रणबीर भी अपनी शादी में इतना थक गए थे कि सुहागरात भी नहीं मनाई थी. अब आलिया शादी को लेकर और क्या कुछ रिवील करेंगी तो 7 जुलाई को हॉटस्टार पर रिलीज होने वाले कॉफी विद करन 7 के पहले एपिसोड को देखकर ही पता चलेगा.

