Alia Bhatt Second Child: रणबीर कपूर-आलिया भट्ट बेटी Raha Kapoor के बाद चाहते हैं एक और बच्चा? ऐसी है कपल की फैमिली प्लैनिंग

Ranbir Alia Second Child after Raha: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अप्रैल, 2022 में सात फेरे (Ranbir Alia Wedding) लिए थे और नवंबर, 2022 में इस कपल ने अपने परिवार में बेटी राहा कपूर (Alia Ranbir Daughter Raha Kapoor) का स्वागत किया था. कुछ दिन से, आलिया के एक इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से एक्ट्रेस की दूसरी प्रेग्नेंसी की खबरें (Alia Bhatt Second pregnancy) सामने आ रही थीं लेकिन ये खबरें गलत थीं. अब, यह जानकारी सामने आई है कि रणबीर आलिया की फैमिली प्लैनिंग कैसी है और दूसरे बच्चे को लेकर ये कपल क्या सोच रहे हैं...

Ranbir-Alia बेटी Raha के बाद चाहते हैं एक और बच्चा?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) दो महीने की हो चुकी है और 6 फरवरी, 2023 को ये नन्ही परी तीन महीने की हो जाएगी. क्या रणबीर और आलिया अपनी बेटी के लिए एक छोटा भाई या बहन लाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये स्टार कपल अब एक बेटी के बाद एक और बच्चा चाहते हैं? आइए इस सबके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं.

ऐसी है 'राहा के मम्मी पापा' की फैमिली प्लैनिंग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आलिया की दूसरी प्रेग्नेंसी की फेक खबरों के बीच आलिया का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें दो बच्चे चाहिए हैं और वो उम्मीद करती हैं कि उनके परिवार में दो बच्चे होंगे. वैसे तो आलिया दो बेटे चाहती थीं लेकिन अब जो उनकी एक बेटी हो चुकी है, उनकी चाह होगी कि अब उनका दूसरा इशू एक बेटा हो. रणबीर को भी बच्चे काफी पसंद हैं और इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में एक्ट्रेस एक बार फिर मां बनने की प्लैनिंग करें.

