वायनाड त्रासदी देख दुखी हुआ अल्लु अर्जुन का दिल, पीड़ितों के लिए किया ऐसा काम; जमकर हो रही तारीफ

Allu Arjun Donates To Kerala Relief Fund: केरल के वायनाड जिले में एक भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें 300 लोगों की जान चली गई. ये घटना भारी बारिश के कारण हुई, जिसके चलते भूस्खलन हुआ. जिससे घर दब गए और स्थानीय समुदाय अस्त-व्यस्त हो गए. इस दर्दनाक घटना के बाद कई मशहूर हस्तियों ने आगे आकर पीड़ितों के लिए पैसे की पेशकश की है.

इसमें अब मच अवेटेड फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर चर्चाओं में बने अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल हो चुका है. उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये दान का दान दिया है और साथ ही पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की. हाल ही में उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस को उनकी ये दरिया दिली काफी पसंद आ रही है.

I am deeply saddened by the recent landslide in Wayanad. Kerala has always given me so much love, and I want to do my bit by donating ₹25 lakh to the Kerala CM Relief Fund to support the rehabilitation work. Praying for your safety and strength . @CMOKerala

केरल राहत कोष में दिया लाखों का दान

अल्लू अर्जुन ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन से बहुत दुखी हूं. केरल ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है और मैं पुनर्वास कार्य का समर्थन करने के लिए केरल सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख दान करके अपना योगदान देना चाहता हूं. आपकी सुरक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. @CMOKerala'. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं और एक्टर की खूब तारीफ भी कर रहे हैं.

