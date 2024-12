अब तक क्यों उस 8 साल के घायल बच्चे से मिलने नहीं गए अल्लू अर्जुन? पोस्ट शेयर कर दी सफाई; बोले- 'मुझे फिक्र है...'

Allu Arjun On Stampede Victim Child: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को शुक्रवार,13 दिसंबर को हैदराबाद संध्या थिएटर भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनको उसी दिन तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई थी.हालांकि, उनको इसके बाद भी एक रात जेल में बितानी पड़ी थी. जेल से बाहर आने के बाद, उन्होंने अपना समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताया. इसके चलते उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके पीछे का कारण अस्पताल में भर्ती वो 8 साल का घायल बच्चा.

दरअसल, बीते दिन रविवार को, 4 दिसंबर को ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है. ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि अल्लू अभी तक उस महिला के बेटे से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गए? अब अल्लू अर्जुन ने इन आलोचनाओं पर अपनी बात सफाई पेश करते हुए ये बताया कि वे अब तक इस बच्चे से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गए? उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

I remain deeply concerned about young Shri Tej, who is under constant medical care after the unfortunate incident.

Due to the ongoing legal proceedings, I have been advised not to visit him and his family at this time

My prayers remain with them and I remain committed to… pic.twitter.com/M1raFvVJlS

— Allu Arjun (@alluarjun) December 15, 2024