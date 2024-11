'द साबरमती रिपोर्ट' के पत्रकार विक्रांत मैसी से मिले अमित शाह, PHOTOS शेयर कर लिखा- 'फिल्म झूठ...'

Amit Shah Meet Vikrant Massey and Ekta Kapoor: टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में दमदार पहचान बनाने वाले विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता हो चुका है. फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में विक्रांत के साथ राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में कुल 11.45 करोड़ रुपये की कमाई की.

भले ही फिल्म कमाई के मामले में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिल्म को की बड़े नेताओं की तारीफ मिल रही है. हाल ही में पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था, 'ये अच्छी बात है कि ये सच्चाई सामने आ रही है और वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें. एक फर्जी कहानी तय समय तक ही चल सकती है. आखिरकार, सच हमेशा सामने आते हैं!'. इसके अलावा अमित शाह ने भी फिल्म की काफी तारीफ की थी. इसी बीच उन्होंने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Met the team of 'The Sabarmati Report' and congratulated them for their courage to narrate the truth.

The film exposes the lies and the misleading facts to unveil the truth that was suppressed for a long time to meet political interests. #SabarmatiReport pic.twitter.com/ldauUqJnGu

