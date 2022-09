Amitabh Bachchan की नातिन इस Bollywood एक्टर को कर रही हैं डेट! दोस्त ने लगाई रिश्ते पर मुहर

Siddhant Chaturvedi: कॉफी विद करण (Koffee with Karan) हर हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आता है जिसमें बॉलीवुड फैन्स को अच्छी-खासी गॉसिप मिल जाती है. लेटेस्ट एपिसोड में 'फोन भूत' (Phone Bhoot) फिल्म की कास्ट कैटरीना कैफ (Katrina Kaif), ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) एक साथ नजर आए हैं और एपिसोड में हुई मस्ती को फैन्स ने काफी पसंद किया है. एपिसोड में कई रोचक खुलासे हुए हैं जिनमें से एक अमिताभ बच्चन की नातिन से जुड़ा हुआ है. आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं..

Amitabh Bachchan की नातिन इस एक्टर को कर रही हैं डेट!

शो के दौरान, हर बार की तरह इस बार भी होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने अपने गेस्ट्स से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा. जहां कैटरीना की शादी हो चुकी है वहीं सिद्धांत और ईशान इस सवाल से बच नहीं सके. ईशान ने कन्फर्म किया कि वो अनन्या पांडे को डेट कर रहे थे लेकिन अब ब्रेकअप हो चुका है. सिद्धांत ने वैसे तो बार-बार यही कहा कि वो सिंगल हैं और फिलहाल सिर्फ अपने काम को डेट कर रहे हैं लेकिन उनके दोस्त ईशान ने अपने तरीके से कन्फर्म कर दिया कि वो अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की नातिन नव्या नवेली नंदा (Navya Naveli Nanda) को डेट कर रहे हैं.

Ishaan ने लगाई Siddhant-Navya के रिश्ते पर मुहर

अगर आप सोच रहे हैं कि ईशान ने इस रिलेशनशिप को किस तरह कन्फर्म किया तो आइए इस बारे में सबकुछ जानिए. बता दें कि जब करण ने सिद्धांत से पूछा कि वो किसको डेट कर रहे हैं और उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ है तो सिद्धांत ने फटाफट कह दिया कि वो सिंगल हैं और सिर्फ अपने काम को डेट कर रहे हैं. करण जब बार-बार सिद्धांत से वही सवाल पूछ रहे थे तो पीछे से ईशान ने कहा, 'मेबी यू शुड आस्क हिम अनंदा क्वेश्चन' (Maybe you should ask him ananda question). बता दें कि यहां ईशान ने 'अनदर' शब्द को 'अनंदा' से रीप्लेस कर दिया जो एक बड़ा हिंट है.

