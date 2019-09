OMG कार्तिक आर्यन ने अपनी को-एक्ट्रेस पर 'उठाया हाथ'! VIDEO हुआ VIRAL

Kartik aaryan and Ananya panday at their best. Pati aur Woh . . Follow @kartik.sara.fanclub for all updates on Kartik & Sara!!. { #kartikaaryan #saraalikhan #sartik #kartik #sara #poselikekartikaaryan #kartikaaryanforever #hairlikekartikaaryan #loveaajkal2 #loveaajkal #lukkachuppi #kritisanon #ananyapanday #patipatniaurwoh #kareenakapoor #varundhawan #shamira #mirakapoor #shahidkapoor #coolieno1 #bollywood #bhoolbhlaiyaa2 #saifalikhan #deepikapadukone #ranveersingh #katrinakaif #KartikLovesSilk }

A post shared by Sartik Fanclub (@kartik.sara.fanclub) on Sep 6, 2019 at 2:24am PDT