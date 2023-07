Mr. India Movie: 3 करोड़ का बजट, ना VFX, ना ग्रीन स्क्रीन, इस खास तरह से शूट हुआ Anil Kapoor की फिल्म का सीन!

Mr. India Iconic Scene: बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर (Anil Kapoor) और श्रीदेवी (Sridevi) की आइकॉनिक फिल्म मिस्टर इंडिया उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार रही है. केवल 3 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा की बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके तहलका मचा दिया था. इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ अनिल कपूर का गायब हो जाने वाला सीन आज भी लोगों को खूब पसंद आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, अनिल कपूर का गायब हो जाने वाला सीन किसी तरह के वीएफएक्स या स्पेशल इफेक्ट्स से तैयार नहीं किया गया था. जी हां...इस बात का खुलासा खुद मिस्टर इंडिया (Mr.India) के डायरेक्टर शेखर कपूर ने किया है.

इस तकनीक से शूट हुआ था आइकॉनिक सीन

दरअसल, मिस्टर इंडिया (Mr. India Movie) के डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल के जवाब में आइकॉनिक सीन शूट की तकनीक के बारे में बताया है. एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में मिस्टर इंडिया का क्लिप शेयर किया था जिसमें अनिल कपूर घड़ी पहनकर गायब हो जाते हैं, और कहा था कि यह फिल्म से उनका फेवरेट हिस्सा है. ट्विटर यूजर के ट्वीट को री-शेयर करते हुए फिल्म डायरेक्टर ने कहा-'यह फिल्म का सबसे मुश्किल सीन था. हमारे पास तब ग्रीन स्क्रीन तकनीक नहीं थी, जो आजकल बहुत आम है. इस शॉट में कैमरे के लेंस के एक हिस्से को मास्क करके, फिर फिल्म के नेगेटिव को रोल करना और फिर लेंस के दूसरे हिस्से को मास्क करके करना होता था, पांच बार.'

This was perhaps the toughest scene to shoot in Mr India. We did not then have Green Screen technology which is so common now.

This was shot by masking part of the lens of the camera, then rolling back the film negative precisely and masking a different part of the lens. Five… https://t.co/9BZjC8M65G

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 28, 2023