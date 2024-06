T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद विराट कोहली की लाडली वामिका को होने लगी टेंशन, अनुष्का शर्मा ने किया खुलासा

T20 World Cup Champion: भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद चैंपियन की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके परिवार वाले भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका भी इस मौके पर बेहद खुश हैं. अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पूरी भारतीय टीम को बधाई देते हुए बेटी वामिका की चिंता का खुलासा भी किया.

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने खुलासा किया कि उनकी बेटी वामिका (Vamika) विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के लिए परेशान थीं, जो टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोए थे. 29 जून, शनिवार रात भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. जीत के बाद टीम भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने आंसू नहीं रोक पाए.

भारत को T-20 वर्ल्ड कप जीताने में हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल, लेकिन क्यों Natasa Stankovic का सोशल मीडिया तांक रहे लोग?

अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर बताई बेटी की चिंता

अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उनकी बेटी को हैरानी हुई कि क्या भारतीय खिलाड़ियों के पास गले लगाने के लिए कोई है, जब वे रो रहे थे. मैच के बाद की इमोशनल तस्वीरें शेयर करते हुए अनुष्का शर्मा ने लिखा, ''हमारी बेटी की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या सभी खिलाड़ियों को टीवी पर रोते हुए देखने के बाद उन्हें गले लगाने के लिए कोई था... हां.. माय डार्लिंग, 1.5 अरब लोगों ने उन्हें गले लगाया... क्या अभूतपूर्व जीत और क्या महान उपलब्धि!! चैंपियंस - बधाई!!''

मैच के बाद बच्चों से फोन पर बात करते दिखे विराट कोहली

यह पोस्ट तब आई, जब विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद अपने बच्चों- बेटी वामिका, बेटे अकाय और अपनी पत्नी अनुष्का से फोन पर बात करते देखा गया. वायरल हुए एक वीडियो में इमोशनल विराट कोहली अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल पर थे. जीत के बाद अनुष्का से बात करते समय उन्हें अपने बच्चों को खुश करने के लिए चेहरे बनाते देखा गया. विराट ने भारत के लिए मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उन्होंने 59 गेंदों में 76 रन बनाए, जिससे भारत को 176 रन का स्कोर खड़ा करने में मदद मिली.

