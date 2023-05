Armaan Malik की पत्नी डिलीवरी के एक महीने बाद फिर से होना चाहती हैं प्रेग्नेंट! दोबारा मां बनने पर कही ये बात

Kritika Malik Wants to Be a Mother Again: भारतीय यूट्यूबर अरमान मलिक (Armaan Malik) बेहद पॉपुलर हैं और इसकी वजह उनकी पर्सनल लाइफ है. अरमान मलिक की दो बीवियां हैं, पायल मलिक (Payal Malik) और कृतिका मलिक (Kritika Malik). अरमान मलिक सुर्खियों में तब आए जब उनकी दोनों पत्नियां लगभग एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो गईं. आज कृतिका और पायल, दोनों की डिलीवरी हो चुकी है और अब यूट्यूबर की दूसरी बीवी ने दोबारा मां बनने की इच्छा जाहिर की है. अरमान मलिक के नए व्लॉग में कृतिका मलिक ने कहा है कि वो फिरसे मां बनना चाहती हैं. डिलीवरी के एक महीने के बाद दोबारा प्रेग्नेंसी को लेकर उनके क्या ख्याल हैं, आइए जानते हैं...

डिलीवरी के एक महीने बाद फिर से मां बनना चाहती हैं Kritika Malik जैसा कि हमने आपको अभी बताया, अपने नए व्लॉग में पायल मलिक और कृतिका मलिक बैठकर बातें कर ही हैं जहां पायल कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह उनकी मां ने छह बच्चों को पाला था, उनके और कृतिका के मिलाकर सिर्फ चार ही हैं और वो इसी में परेशान हो जाते हैं. इसपर कृतिका सुझाव देती हैं कि और पायल एक-एक बच्चा और कर लें. दोबारा मां बनने पर कही ये बात वीडियो में पायल मलिक कृतिका से कहती हैं कि वो दो बच्चे अकेले ही पैदा कर लें क्योंकि पायल के ट्विन्स हो चुके हैं. पायल कृतिका को आईवीएफ (IVF) का भी सुझाव देती हैं और कहती हैं कि कृतिका को अब अपने बेटे की डिलीवरी के बाद दो बच्चे और कर लेने चाहिए. कृतिका इस बात पर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि दूसरों के शौक के चक्कर में वो दो बच्चे तो नहीं करेंगी! अरमान मलिक का कहना है कि अगले पांच साल तक तो कोई और बच्चे के बारे में उन्हें नहीं सोचना है.