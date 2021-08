Swara Bhasker ने तालिबान के बारे में ऐसा क्या कहा कि हो रही अरेस्ट करने की मांग?

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में जो वर्तमान हालात हैं उन्हें देखते हुए दुनिया भर ने इस पर चिंता जाहिर की है. सेलेब्रिटीज से लेकर आम आदमी तक हर कोई इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी हाल ही में इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी. हालांकि स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने जो लिखा वो लोगों को रास नहीं आया और ट्विटर पर हैश टैग #ArrestSwaraBhasker ट्रेंड कर गया.

गिरफ्तारी की उठ रही मांग

इतना ही नहीं स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के खिलाफ यूपी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है. एडवोकेट कल्‍पना श्रीवास्तव ने ई-शिकायत दर्ज करने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी. आए दिन विवादों में बनी रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से विवादों में घिरती नजर आ रही हैं.

We can’t be okay with Hindutva terror & be all shocked & devastated at Taliban terror.. &

We can’t be chill with #Taliban terror; and then be all indignant about #Hindutva terror!

Our humanitarian & ethical values should not be based on identity of the oppressor or oppressed.

— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 16, 2021