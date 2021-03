Amitabh Bachchan honors: FIAF अवॉर्ड पाने वाले बने पहले भारतीय, नोलन ने भी की तारीफ

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को 19 मार्च शुक्रवार को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स (एफआईएएफ) द्वारा प्रतिष्ठित 2021 एफआईएएफ अवार्ड (FIAF Award 2021) से सम्मानित किया गया. अमिताभ बच्चन इस अवॉर्ड को पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं.

इन दिग्गजों ने की तारीफ

इस मौके पर हॉलीवुड फिल्मकार मार्टिन स्कॉर्सीज (Martin Scorsese) और क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) ने फिल्म धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की सराहना की.

T 3847 - Hope you can see this link of the ceremony FIAF award !https://t.co/2ouoPRCysH pic.twitter.com/701B8xMG6n — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2021

वर्चुअल हुआ समारोह

डिजिटल माध्यम से आयोजित एक समारोह में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को एफआईएएफ पुरस्कार (FIAF Award 2021) से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अर्काइव द्वारा प्रदान किया जाता है.

T 3847 -

Deeply honoured to have been conferred the 2021 FIAF Award. Thank you FIAF, Martin Scorsese , Christopher Nolan for bestowing the award on me in the ceremony today.

Modern technology be praised. Connected virtually to rest of the World simultaneously .. pic.twitter.com/a6rf5IQG2Q — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2021

क्या बोले स्कॉर्सीज

इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान वीडियो मैसेज में 'आयरिशमैन' के डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सीज (Martin Scorsese) ने कहा कि बच्चन ने भारत की फिल्मी धरोहर को संजोने में उल्लेखनीय काम किया है.

T 3847 -

Our commitment to the cause of saving India’s film heritage is unshakeable and Film Heritage Foundation will continue its efforts to build a nationwide movement to save our films.@FHF_Official @fiaf1938 @shividungarpur — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2021

किसने किया नॉमिनेट

78 वर्षीय बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का नाम एफआईएएफ संबद्ध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, जो फिल्म निमार्ता और आर्काइविस्ट शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारत की फिल्मी विरासत के संरक्षण, रेस्टोरेशन, प्रलेखन, प्रदर्शनी और अध्ययन के लिए समर्पित है.

इन फिल्मों में आएंगे नजर

बिग बी की बैक टू बैक कई फिल्में आ रही हैं. उनकी अगली रिलीज रूमी जाफरी का मनोवैज्ञानिक सस्पेंस ड्रामा 'चेहरे' है, जिसमें सह-कलाकार इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती हैं. अभिनेता वर्तमान में अजय देवगन द्वारा निर्देशित थ्रिलर 'मेडे' की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह भी हैं. इसके अलावा वह 'झुंड' और 'ब्रह्मास्त्र' में भी नजर आने वाले हैं.

