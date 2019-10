Bigg Boss 13: लोगों ने की शो बंद करने की मांग, अश्लीलता फैलाने का लगा रहे आरोप

नई दिल्ली: सलमान खान (Salman Khan) का मोस्ट पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस' का 13वां सीजन अपने पूरे खुमार पर है. लेकिन यह बात भी झुठलाइ नहीं जा सकती कि इस शो से विवादों का गहरा नाता है. अब 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' को बंद करने की मांग सोशल मीडिया पर जोर शोर से की जा रही है.

हर बार किसी न किसी बहस को खड़ा करन वाले शो 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' को लेकर एक बार फिर ऐसा ही एक बवाल शुरू हो चुका है. यह विवाद इतनी तेजी से बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर शो को बंद करने की मांग जोर पकड़ने लगी. ट्विटर पर कुछ हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिनके जरिए लोग 'बिग बॉस 13' को जमकर विरोध कर रहे हैं.

This show #BiggBoss is showing against our Indian Culture & trying to destroy it and ruining young generation....just spreading vulgarity

This show is promoting Love Jihad#BiggBoss must be banned #BoycottBigBoss #Boycott_BigBoss#BoycottBigBoss13#जेहाद_फैलाता_bigboss pic.twitter.com/05UTr3A3Fz

— Shalini Bajpai (@sbajpai2811) October 5, 2019