Bhediya: KRK का दावा- वरुण धवन और कृति सैनन की भेड़िया मूवी होगी सुपर फ्लॉप!

Varun Dhawan And Kriti Sanon: के आर के एक ऐसा नाम है जो अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी में छाया रहता है. इसका कारण है बड़ी-बड़ी फिल्मों के बारे में दावे करना. कमाल आर खान (Kamal R Khan) ने एक और दावा करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया है. इस बार के आर के ने भेड़िया मूवी पर टिप्पणी की है.

के आर के ने कही ऐसी बात

भेड़िया मूवी को वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सैनन के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन क्रिटीक कमाल आर खान ने इस फिल्म को एक डिजास्टर घोषित कर दिया है. के आर के के मुताबिक भेड़िया फिल्म (Bhediya) दर्शकों को सिनेमा तक लाने में कामयाब नहीं हुई है. कमाल आर खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये बात कही है.

Day1 all India net business of #Bhediya #PVR: ₹1.75Cr#INOX: ₹1.05Cr#Cinepolis: ₹0.75Cr!

Total: ₹3.55Cr in 3 national multiplex chains.

All India- ₹5.75Cr!

Multiplexes performed 62% of total business. It’s a disaster!

— KRK (@kamaalrkhan) November 26, 2022