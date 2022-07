मशहूर फिल्म मेकर की बहू ने इतने करोड़ में बेच दिया उनका आलीशान बंगला, कीमत उड़ा देगी किसी के भी होश

BR Chopra House Sold For This Much Whooping Amount: दिग्गज फिल्म मेकर बीआर चोपड़ा (BR Chopra) का बंगला बिक चुका है. दिवंगत फिल्म मेकर की बहू ने पारिवारिक सहमति के साथ इस बंगले को मोटी रकम में बेचा है. मुंबई के पॉश इलाके जुहू में उनका ये हजारों वर्ग फिट में फैला बंगला बेहद आलीशान था. 25,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बना ये आलीशान बंगला जुहू इलाके में लगभग 1 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है.

इतने करोड़ में बिका बंगला

बीआर चोपड़ा की फिल्मों के साथ-साथ उनका आलीशआन बंगला सदा ही सुर्खियों में रहास लेकिन अब उनका ये बंगला बिक चुका है. बताया जा रहा है कि इस बंगले को बीआर चोपड़ा की बहू और रवि चोपड़ा की पत्नी रेनू चोपड़ा ने एक रियल एस्टेट डेवलपर को करीब 183 करोड़ रुपये में बेचा है.

11 करोड़ की स्टांप ड्यूटी

रिपोर्ट की मानें, तो इस बंगले को कहेजा कॉर्प ने खरीदा है और डील होने के बाद कंपनी ने लगभग 11 करोड़ की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया है. ये घर 'सी प्रिसेंस होटल' के सामने है, जहां बीआर चोपड़ा अपना बिजनेस किया करते थे.

2013 में बेटे ने कराई थी साफ-सफाई

खबर है कि, लगातार फ्लॉप फिल्में देने के कारण उनका प्रोडक्शन हाउस घाटे में चल रहा था. साल 2013 में उनके बेटे ने इस बंगले की साफ-सफाई कराई थी. अब ये बंगला बिक चुका है. बीआर चोपड़ा ने टीवी शो 'महाभारत' बनाया था. ये शो काफी फेमस हुआ था. साल 2008 में उनका निधन हो गया था.

