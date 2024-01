'मेरे साथ छेड़छाड़ करने वाले..' Kamal Haasan और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर भड़कीं सिंगर

Chinmayi Sripada Angrt On Kamal Haasan: इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए पहचानी जाने वाली साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी सिंगर और वॉइस आर्टिस्ट चिन्मयी श्रीपदा (Chinmayi Sripada) एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. सालों पहले आए मी टू आंदोलन के भी सुर्खियां बटोरने वाली सिंगर ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार और राज्य के सीएम पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

सिंगर ने साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan), तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamil Nadu CM MK Stalin) और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Former Union Finance Minister P. Chidambaram) को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जिसको लेकर सिंगर खबरों में बनी हुई हैं. हाल ही में सिंगर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और इस ट्वीट पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आ रही है.

चिन्मयी श्रीपदा ने जाहिर किया अपना गुस्सा

सिंगर ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो तस्वीर शेयर की है वो तमिल फिल्म जगत के जाने-माने गीतकार और उपन्यासकार वैरामुत्तु की बुक लॉन्च इवेंट के दौरान का है. फोटो में स्टेज पर कमल हासन के साथ-साथ सीएम एमके स्टालिन और पूर्व यूनियन मिनिस्टर पी चिदंबरम भी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा फोटो में वैरामुत्तु भी नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए सिंगर लिखती हैं, 'तमिलनाडु के मोस्ट पॉवरफुल लोग मेरे साल छेड़छाड़ करने वाले के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं'.

Some of the most powerful men in Tamilnadu platforming my molester whilst I got banned - years of my career lost.

May the entire ecosystem that promotes and supports sex offenders whilst incarcerating honest people who speak up start getting destroyed from this very moment,… https://t.co/J7HcqJYAcV

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) January 1, 2024