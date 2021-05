Eid-ul-Fitr 2021: Amitabh Bachchan से लेकर Akshay Kumar तक, आपके पसंदीदा सितारों ने खास अंदाज में कहा 'ईद मुबारक'

नई दिल्ली: ईद (Eid) का त्योहार खुशियां लेकर आता है. आज भले ही दुनिया कोरोना महामारी की जद में है लेकिन इससे त्योहारा का उल्लास कम नहीं हो जाता. अगर आप अपने आपको इस खास मौके पर अकेला समझ रहे हैं तो मायूस ना होइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएं हैं आपके पसंदीदा सितारों की ईद विशेज. जिसे पढ़कर शायद आपके मन में खुशियां भर आएं.

ईद की शुभकामनाएं

14 मई को सभी ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr 2021) का त्यौहार पूरे जोश के साथ मना रहे हैं. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपने अंदाज में सभी को ईद की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ईद की बधाई देने के साथ साथ लोगों को इस महामारी से लड़ने का हौसला भी दिया है. तो चलिए आपको बताते हैं किन किन सेलेब्स ने लोगों को दी ईद (Eid Wishes) की शुभकामनाएं.

T 3904 - Eid Mubarak pic.twitter.com/pI5chXmMpI — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 13, 2021

#EidMubarak to all. May God grant good health and peace, and ease the suffering of everyone across the world. #StaySafe — Akshay Kumar (@akshaykumar) May 13, 2021

For the praying and the ones who can’t anymore. For the ones who need prayers a little more than most others in these tough times. For whom there is none left to pray for or with. This Eid, we do. For all of you. - source credit @thehistoryartchiveshttps://t.co/McibnDsaCJ — Anil Kapoor (@AnilKapoor) May 13, 2021

To you and all in your families . pic.twitter.com/NXGi3c5PSU — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) May 13, 2021

Stay happy healthy and safe !!! Eid Mubarak — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) May 13, 2021

#EidMubarak to everyone observing the festival Let's remember our loved ones in prayer & wish for everyone's wellbeing. — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 14, 2021

Eid has always been about love, compassion and gratitude. Please be kind to everyone around you because we need it now more than ever. Praying for everyone's well-being. #EidMubarak pic.twitter.com/nI0Yn2VMHN — Sanjay Dutt (@duttsanjay) May 14, 2021

Eid bauhaut bauhaut mubarak...

May God bless us all with his love and keep our loved ones safe and together. Have a wonderful day...

stay healthy and safe. #EidMubarak pic.twitter.com/R15j0yyTzT — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) May 14, 2021

#EidMubarak May God bless us all with good health and peace stay safe everyone — Kiara Advani (@advani_kiara) May 14, 2021

