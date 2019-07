ईशा गुप्ता ने Twitter पर शेयर की आपबीती, बोलीं- 'ऐसा लगा वो आंखों से मेरा रेप कर रहा है'

नई दिल्ली: बॉलीवुड में #MeToo कैंपेन के बाद कई एक्ट्रेस ने अपनी आपबीती की कहानी खुलकर मीडिया के सामने रखी. इसमें एक कुछ ने सोशल मीडिया पर भी अपने साथ हुए शोषण का जिक्र किया. इसी बीच एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी हाल ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें गलत तरीके से देख रहा था जिस वजह से उन्हें काफी बुरा महसूस हुआ. ईशा गुप्ता ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपने इस अनुभव को साझा किया है जिसके बाद फैंस दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ने ईशा की इस बात को बेबुनियाद बता दिया है.

ईशा गुप्ता ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर मेरे जैसी लड़की इस देश में अनसेफ फील सकती है. ये सिर्फ सेलिब्रेटी होने की बात नहीं है. मेरे साथ दो सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मेरा रेप हो गया. ईशा ने उस आदमी को अपने ट्वीट में टैग भी किया है.

If a woman like me can feel violated and unsafe in the county, then idk what girls around feel. Even with two securities around I felt getting raped.. #RohitVig you’re a swine.. he deserves to rot

