Fast X Twitter Review: Vin Diesel की 'फास्ट एक्स' देखने का बना रहे हैं प्लान! तो पहले जान लें लोगों के रिएक्शन

कैसी है फास्ट एक्स फिल्म?

फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 10 फिल्म जिसे फास्ट एक्स नाम से प्रमोट किया गया है. इस फिल्म की कहानी फास्ट फाइव से जुड़ती है, जहां ड्रग लॉर्ड हर्नान रेयेस की मौत के समय उसका बेटा डांटे (जेसेन ममोआ) मौजूद होता है. वही बेटा अब विन डीजल यानी डॉमनिक टोरेटो से बदला लेना चाहता है. खूब सारे एक्शन और ड्रामा का तड़का लगाते हुए फिल्म को तैयार किया गया है.

# is another example of a series that’s a lot more fun when you stop trying to inject realism into it and just go along for the wild, nitrous-fueled ride. You’ll laugh, you’ll cheer and you’ll feel, for a few hours, like part of a family. pic.twitter.com/K85BPb7Jj4

Fast X review: 7.5-8/10

Bar the unrealistic stuffs, good movie.

Jason Momoa literally carried the whole movie with his acting. Full of action and good plot.

Bad thing is, this fkin series is not finished yet . Thought it was the closure pic.twitter.com/3Kjrfhw3nB

— makima simp (@minnnoooo) May 18, 2023